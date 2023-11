Francés: "Nosotros estamos muy tranquilos"

Alejandro Francés fue el elegido por el Real Zaragoza este miércoles para trasladar a los medios de comunicación su parecer y dar voz al equipo. El central aragonés, internacional español sub-21, fue el emisor de los lemas de cabecera de esta semana que empezó el lunes con un empate en La Romareda ante el Oviedo (0-0), el quinto patinazo seguido en casa del cuadro que dirige Fran Escribá, y concluirá con la visita a Elche el sábado a las 18.30.

"Nosotros estamos muy tranquilos. Estamos poniendo todo de nuestra parte y trabajando muy duro. Es verdad que no se nos están dando los resultados, pero estamos muy tranquilos porque sabemos que van a llegar. Iremos hacia arriba porque tenemos muy buen equipo", dijo Francés para describir cómo se vive en el vestuario el presente.

Pese a acumular una racha negativa evidente, en la que el Real Zaragoza ha sumado solo 7 de los últimos 27 puntos disputados en las 9 jornadas más recientes, los mensajes permanentes que llegan desde la caseta son de refracción hacia el problema. Nadie le da importancia al caso y se lanzan mensajes de normalidad, combatiendo con fuerza cualquier atisbo de crítica exterior. Es un caso singular.

Francés prosiguió con su análisis: "Es verdad que nos estaban metiendo goles y teníamos en mente el lunes dejar nuestra portería a cero. Estamos trabajando muy bien y desde ahí debemos empezar a crecer. Es cierto que llevamos una racha con muy pocas victorias (una en los últimos 9 choques), pero yo sigo creyendo en el equipo, estamos todos en la misma dirección", dijo en su segundo epígrafe.

Francés admite todos los problemas que se están evidenciando en los dos últimos meses y medio, pero lima cualquier aspecto de preocupación por ellos. "Es cierto que se está dando la mala suerte de que nos están metiendo muchos goles en los últimos minutos, del mismo modo que otras veces seremos nosotros los que los metamos en el 89 o el 90. Es verdad que se te queda un poco cara de tonto, pero estamos trabajando para intentar que no vuelva a ocurrir", dijo, sin más.

El partido de Elche el inminente sábado se presenta como una cita de mucha importancia para el Real Zaragoza, al que las urgencias le exigen ya una victoria para no agrandar el cráter de su crisis. "Es una semana bo nita, el rival no empezó muy bien la liga pero seguro que va a estar dando guerra, incluso en 'play off', sino llega al ascenso directo. Nos tendremos que dejar todo si queremos ganar. Ojalá metamos tres, cuatro goles, ojalá. Pero si ganamos 1-0 valdrá", expuso Francés.

En el apartado personal, Francés dijo estar "muy contento, con una competencia muy buena entre los cuatro centrales y si, además, llegan los goles en ataque (lleva dos), podré ayudar mucho más al equipo".

El zaragozano, que el pasado partido cumplió 100 partidos oficiales con el primer equipo, sigue considerándose un jugador en fase de aprendizaje. "Tengo aún 20 años, aunque lleve 100 partidos ya tengo poca experiencia en el fútbol profesional. La temporada pasada, en vez de afectarme negativamente me hizo crecer, me hizo más fuerte. Este año estoy con mucha más confianza y creo que se nota", apuntó.

La presencia en la selección sub-21 de España, en la que es el capitán en la nueva generación, ha elevado la relevancia de Francés en los primeros tres meses de la nueva campaña. "Sí, me ha ayudado, me ha dado mucha confianza. Santi Denia (el seleccionador) me conoce y me está dando muchas oportunidades. Pero, aparte de la selección, Escribá también me está haciendo muy buen jugador", quiso destacar el canterano.

Sobre el novato Borge, defensa multiusos del filial que fue compañero de Francés en el juvenil, también dejó su opinión: "Me recuerda mucho a mí cuando empecé, es también un competidor nato. Me alegro mucho por él. Nos va dar lateral derecho para muchos años en este equipo", remarcó.