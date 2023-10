Francho Serrano volverá en la Copa

Francho Serrano regresará el jueves en el partido de Copa del Rey con el Atzeneta. Fran Escribá opta por la prudencia y la precaución con la recuperación del centrocampista aragonés y no lo incluirá en la lista de convocados contra el Burgos. Después de valorarlo en los últimos días, el cuerpo técnico, los servicios médicos y el jugador han decidido darse unos días más de puesta a punto en la recuperación de la lesión muscular que se produjo el pasado 10 de septiembre en Cartagena y que le ha tenido apartado del equipo desde entonces. El objetivo siempre ha sido estar a nivel competitivo contra el Oviedo, en el partido del próximo lunes y así será, una vez que el jugador vuelva a entrar en contacto con el ritmo de partido en Copa del Rey del jueves contra el Atzeneta.

“No vamos a tomar riesgos con Francho porque sus pruebas médicas son buenas, él se encuentra bien (de hecho hoy va a hacer prácticamente todo el entrenamiento con el grupo), pero no se encuentra perfecto. No vamos a tomar ningún riesgo. Creemos que para el partido de Copa ya estará disponible, luego habrá que valorar si esperar a Oviedo. Si fuera el último partido de Liga o algo más decisivo sí que contaríamos con él, peor no vamos a tomar el riesgo ahora”, describió Fran Escribá este sábado.

Así, en el mejor de los casos, Francho estará en la convocatoria para el partido de Copa. Si el miércoles sus sensaciones son buenas, tal y como se espera, viajará a tierras valencianas. Si no, retornará contra el Oviedo en liga.

Francho sufrió una importante rotura fibrilar en la musculatura isquiotibial, en la zona posterior de uno de sus muslos, en el tramo último del partido contra el Cartagena jugado el pasado 10 de septiembre. Desde el momento en el que se le practicaron las pruebas médicas, el jugador conoció que la lesión muscular revestía cierta gravedad y le iba a tener fuera de los terrenos de juego entre 7 y 8 semanas, muy cerca de los dos meses, en función de la cicatrización, sus sensaciones y los resultados de las diferentes pruebas de control que se le han venido practicando. Eso son los plazos que se van a cumplir, después de que esta semana Francho haya completado prácticamente la totalidad de los entrenamientos con el grupo.