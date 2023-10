Fran Escribá: "No hay motivos para estar nerviosos"

Hace no muchos días, Fran Escribá, cuando al equipo se le comenzó a agrietar el fútbol de manera evidente y premonitoria, sacó el escudo de los resultados para defender el rendimiento del equipo, apostado en las zonas altas. Después, cuando el Zaragoza perdió el pie del ascenso directo en lo que ya amagaba como una curva depresiva, aún insistió en el mensaje de que el equipo permanecía arriba, donde debía estar. Como la estadística se puede retorcer a la medida de quien lo desee, Escribá, mientras última los detalles del partido del lunes contra el Burgos, encontró en las prospecciones de futuro el modo de intentar hacer ver que el equipo está donde tiene que estar.

“Nuestra lectura es que llevamos 12 jornadas y 20 puntos. Si eso se extrapola, son 70 puntos, números muy buenos. No tenemos buenos números en el último mes, pero en el bloque de 12 partidos, si somos capaces de mantenerlo, nos llevaría a 70 puntos. No hay motivos para estar nervioso en cuanto a confianza en el proyecto y en conseguir lo que creemos que vamos a conseguir”, sugirió el entrenador.

Escribá aconseja calma. Lo hace porque, según él, es lo que percibe desde el club. Ni la dirección deportiva ni la general han alterado la confianza y el apoyo. En este sentido, el entrenador no se considera amenazado por la dinámica del equipo, con una solo victoria en las últimas siete jornadas y una franca e indiscutible caída. “Evidentemente, en las últimas semanas no hemos sumado los números que hubiésemos querido. Hicimos un inicio muy bueno, y creo que eso, que se me entienda, nos ha perjudicado. Generó unas expectativas de ilusión de todos. Ahora, los malos resultados generan intranquilidad, pero no en el club o el vestuario. Nos fastidia no sumar y perder tres partidos en casa”, señaló.

Escribá, con el Burgos a la vista, no siente que el próxima partido tenga valor de juez. Que pueda influir de modo directo en que su crédito en los despachos nobles del club pueda deteriorarse. En el fútbol, la pata más corta de la silla ya se sabe cuál es. “Me importa una victoria lo mismo que al equipo y al club: tres puntos. Otra lectura no podemos hacer. Si uno mira el global, la temporada no es tan mala como parece. Ocurre que fue tan brillante el inicio que cualquier cosa después iba a ser mala. Lógicamente, con los últimos malos resultados se ve peor de lo que es. El proyecto es un proyecto en el que hay que confiar. Entiendo que las tres derrotas en casa nos han hecho daño a nivel de gente e ilusión, pero si algo tiene este club , que es fuerte y grande, es la unión que hemos conseguido con la afición. Y nos gustaría no perderla. Para eso, queremos ganar lo antes posible. Otra lectura no cabe ahora mismo”, insistió.

Fran Escribá evaluó el estado anímico del grupo tras las dos dolorosas últimas derrotas. “Pasamos malas noches después de un partido como el del Eibar o el Sporting, pero el equipo trabaja muy bien y da gusto verlo. No podemos trasladar tristeza o miradas tristes y cabizbajas. Una cosa es que nos fastidie una derrota, y más por los errores que cometimos, pero la alegría ha vuelto al grupo y el lunes intentaremos ganar”, aseguró el preparador valenciano.

Las lesiones y ausencias marcan el partido de Burgos. Sobre la acumulación de problemas musculares en el último mes, Fran Escribá incidió en que es un asunto coyuntural. “No son muchas las lesiones, pero como van muy juntas puede parecer una epidemia de repente. Cualquier equipo las tiene, solo que se han juntado en una zona similar. Lo hemos hablado, hemos hecho un análisis y no hemos visto ningún patrón, no es por nada concreto. Son circunstancias que se dan. En el caso de Fran Gámez venían de una lesión anterior y aunque las pruebas decían que estaban perfectos, aún no lo estaban. No hay ningún factor externo. Se pensó en el terreno de juego, pero vimos que no había nada”, explicó el técnico.

La baja por sanción de Maikel Mesa abre un nuevo escenario tácticos en Burgos. O podría abrirlo a nivel de dibujo y regresar al 4-4-2. Escribá no lo descarta: “Su ausencia puede cambiar el sistema, es un jugador que condiciona mucho. Empezó genial, luego llegó un bajón y ahora había vuelto a su nivel. Es un jugador de carácter que nos viene muy bien, que choca, que no rehúye el contacto (y por eso tiene 5 amarillas). Es un jugador fundamental. Vamos a ver si cambiamos el dibujo para suplir su baja o solo los jugadores. Los dos sistemas nos han funcionado bien: jugamos bien en el Molinón, fue posiblemente el mejor partido a nivel de juego fue en Gijón. A nivel de juego está siendo un mes malo, pero jugamos muy bien en Gijón. Hace dos semanas, solo de eso, no fue al principio. Hace dos semanas estábamos jugando muy bien. Vamos a ver qué sistema empleamos mirándonos a nosotros y de reojo al rival", indicó.

Del Burgos, Fran Escribá destacó su intensidad y su balón parado ofensivo. "Es un equipo que rinde genial en casa, muy intenso desde el minuto 1. En Leganés marcaron a los 20 segundos. Eso lo sabemos, lo hemos hablado y sabemos que es un rival muy exigente desde el primer momento y hasta el último. El año pasado lo sufrimos cuando nos empataron a última hora. No variará esa intensidad respecto a Gijón, contra un equipo muy enchufado en casa. El Burgos juega muy directo, con las segundas acciones que tendremos que ganar y un portero que saca muy bien en largo. Están funcionando bien, hacen muchos goles a balón parado, con gente fuerte de muy buen golpeo. Tendremos que evitar que tengan situaciones de esas en nuestro campo por lo que habrá que intentar ser un equipo con balón, que lleve el juego para que no nos generen mucho", analizó el entrenador del Real Zaragoza

Para la cita, el nombre de Poussin vuelve a cobrar actualidad. Escribá no aseguró que el francés sea el portero, como tampoco aseguró el once, pero dejó entrever su presencia como relevo de Cristian. "Yo tengo al equipo claro, pero no hablo solo de la portería sino de cualquier posición. Nosotros analizamos todo lo que pasa, pensamos al equipo y a partir de ahí tomamos decisiones en cualquier lado, en la portería o en cualquier otro sitio. Por ese lado lo respondo todo pero sé que no digo nada porque no puedo dar información en ninguna posición", finalizó.