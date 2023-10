Fran Escribá: "Marcaron ellos, pero fueron dos goles en propia meta"

Lo peor es que se veía venir. Que este desvanecimiento no extraña a nadie que siga al Real Zaragoza. La diferencia es que antes ganábamos y ahora perdemos. Pero no porque antes jugáramos bien, sino porque no regalábamos goles y ahora poco menos que nos los metemos en propia puerta. Pero, jugar lo que es jugar, igual que cuando ganamos cinco partidos seguidos. O sea, muy poco.

Quinto y bajando, el día en que se pudo recuperar el liderato, el Zaragoza quedó a un punto de caerse incluso de la promoción. Con el séptimo clasificado, el Eibar, lanzado (15 de los últimos 15 puntos), de no suceder un viraje radical, el hecho acaecerá el próximo fin de semana en Gijón. Antes, anoche, Fran Escribá auditó la inmolación del Real Zaragoza ante el Alcorcón. "Hicimos una buena primera parte. Hubo un error gravísimo y marcaron. En la segunda parte nos costó más. Ellos se encerraron más, pero estuvimos allí con un gol anulado… Cometimos un segundo error y levantarse de dos errores es muy difícil», se arrancó el técnico.

Pese al gravísimo revés sufrido, Escribá intentó encontrar algún aspecto positivo en el encuentro. "Generamos situaciones con llegadas en las que faltó poco. Pero el último remate o control fue defectuoso. Hubo situaciones suficientes. Lo que nos hizo daño fue el 0-2. Hasta ese momento hubo sensación de que podíamos empatar y ganar. Marcaron ellos, pero fueron dos goles en propia meta. Ellos prácticamente no tiraron a gol porque fueron pases nuestros. No fue un mal partido del equipo, pero queda el 0-2 y queda sensación de que no fuimos capaces. En la mente queda un peor partido de lo que fue. Hay que pensar en Gijón", subrayó.

El gol anulado al Zaragoza cuando estaba lanzando en el arranque de la segunda mitad también supuso un hándicap para el conjunto aragonés. "Ayer vi otras cosas en otros partidos que no entendí. Si el arbitraje está en los informáticos , estamos confundidos. Están pitando más los informáticos que los árbitros. Nos paró el ritmo del partido de forma tremenda. Era el minuto 8 y cuando lo reanudaron era el minuto 14. También se corta a la gente de afuera. Si estamos en manos de los informáticos, problemas tenemos", reiteró.

Escribá insistió en la necesidad de evitar errores. "No estoy cabreado a nivel de conceptos y juego. La propuesta y el ritmo fueron buenos. Salgo descontento porque dimos balones por dentro. Lo dijimos. Estaba más cerca el 1-0. Fue un error que lo pagó el equipo. Este es un deporte de aciertos y errores. En el peor de los casos, era un partido de empate. Ahora tenemos que analizar. Estos errores no son subsanables. Son errores individuales", advirtió.

En la alineación inicial, el técnico realizó nueve cambios respecto al once que ganó en Andorra. "Necesitábamos frescura. Después de 48 horas y un viaje pesado, tienes que jugar. Estoy convencido de que tengo una plantilla compensada. No hemos puesto a chicos del filial. No he puesto a los suplentes o a los que menos juegan. El que busque que hemos perdido por los cambios… Tengo claro que ese no es el motivo", sentenció Escribá.

Respecto a su estado tras el resultado, Escribá se mostró entero. "No estoy decaído, estoy enfadado. Me duele como les duele a los jugadores. Quería que la gente se fuera con la sonrisa. Obviamente, no esperaba tres puntos de nueve. No es es justo del todo, pero es lo que hay. No hay que cometer este tipo de errores", enfatizó.

El guardameta Poussin también fue destinatario de una glosa. "Poussin no estuvo afortunado, en la línea de algún jugador más. Dio tranquilidad, pero cometió un par de errores que nos penalizaron. Tenemos la confianza de que es buen jugador", confesó.

Escribá concluyó repitiendo su confianza en el colectivo que gestiona. "Sé lo que es esta competición: cualquiera gana a cualquiera. Una temporada buena tiene partidos como este. Esto no va a ser fácil. Hay ocho equipos al menos que van a luchar por las seis plazas de ascenso. Nosotros vamos a ser uno de ellos. No somos favoritos, pero vamos a estar allí. Estoy convencido de que será así", finalizó.