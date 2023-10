Borge pasa a ser futbolista de la primera plantilla del Real Zaragoza

Andrés Borge Martín, polivalente defensa zaragocista natural de Binéfar (Huesca), que cumplirá el próximo día 23 del presente octubre los 22 años de edad, es jugador de la primera plantilla del Real Zaragoza a todos los efectos por designio de Fran Escribá. El entrenador blanquillo lo hizo público y oficializó en la rueda de prensa previa al partido de la 10ª jornada que este domingo enfrenta a los zaragocistas con el Alcorcón en La Romareda.

"Yo estoy encantado con Borge. Me parece que le hemos pedido jugar de todo y lo ha hecho siempre bien. Ha levantado la mano para decir 'yo soy del filial pero, si me necesitas, estoy aquí'. Y, desde luego, cuento con él. En principio, ya no va a bajar a jugar con el filial. Porque, como Nieto no está y yo estoy encantado con él, en condiciones normales, salvo que algún día el Aragón tenga una necesidad, se queda con nosotros. Nos ha dado un gran rendimiento y estoy convencido de que hemos encontrado un jugador para seguir", dijo con claridad y contundencia Fran Escribá sobre el zaguero aragonés.

Borge, de 1, 81 de estatura, forma parte de la generación campeona de España con el juvenil hace cuatro años, en 2019, junto a Francés, Francho, Azón y otros que, en mayor o menor medida, pisaron la primera plantilla, casos de Puche o Carbonell. Su capacidad para amoldarse a cualquier puesto de la defensa, tanto en ambos laterales como en el eje como central, lo hacen de máxima utilidad en los planes del actual técnico del primer equipo.

"Borge ha cumplido perfectamente en los últimos partidos como lateral zurdo. Ya lo había hecho antes con el filial o el juvenil. Es diestro, pero tiene experiencia también por la izquierda. El año pasado ya entrenó mucho con nosotros. Siempre lo hará mejor por la derecha que por la izquierda pero, por circunstancias, ha jugado más por la izquierda hasta ahora", subrayó Escribá al ponderar el nuevo valor del jugador literano.

Borge, con el dorsal 38, ha sido titular ya en las tres últimas jornadas en Segunda División. Tras la tormenta de lesiones y problemas físicos que han aparecido aleatoriamente en la zona de laterales en las últimas semanas, con la grave dolencia de Nieto, la continuada baja de Lecoeuche desde su llegada en julio y los leves problemas de Gámez, el joven canterano, junto con Luna, ha terminado por ser pieza principal del parcheo obligado que ha tenido que afrontar Escribá. Y va a obtener premio por su disposición y su aplicación.