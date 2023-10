Escribá: "Vamos a jugar con todas las alertas encendidas"

Miedo a volver a fallar. Ganas de cuajar un partido redondo por fin en La Romareda. Respeto máximo al Alcorcón, penúltimo y equipo más goleado de la categoría con 17 tantos recibidos en 9 partidos. Cierta ansiedad por dejar contenta a la afición zaragocista de una vez por todas. Estas son las líneas maestras de la horas previas al duelo de la 10ª jornada que el Real Zaragoza disputará este domingo en La Romareda ante los alcorconeros a las 21.00. Fran Escribá, el entrenador blanquillo, volvió a dar este sábado un giro de tuerca en su talante hacia la calma, la paz social, el no enfrentamiento con quienes critican con todas las razones del mundo en la mano el mal juego de un equipo, el suyo, que paradójicamente está en puestos de ascenso directo a Primera División con seis victorias en nueve estaciones ligueras. Un caso singular.

"Vamos a jugar con todas las alertas encendidas", dijo Escribá en su rueda de prensa vespertina. El valenciano asemeja este envite con el Alcorcón con el que supuso el domingo último un serio patinazo frente al Mirandés, que se llevó un 0-1 de Zaragoza partiendo en puestos de descenso, como los madrileños. "Nos enfrentamos a un rival que parece víctima fácil, pero nos confundiremos si lo creemos así. Ellos han sacado más puntos fuera de casa que en su campo. Esperamos algún cambio de sistema, como ya nos hizo el Mirandés. Tienen gente muy rápida arriba. La sensación, sí, es que este es un partido que se parece al del domingo pasado", subrayó el preparador zaragocista

Escribá sabe que está en deuda con la afición. No en cuanto a resultados, es más que evidente, que por ahí todo sigue en línea notable-sobresaliente. Pero sí en la calidad del fútbol que el equipo es capaz de desarrollar por ahora, que es feo, escaso, deslavazado y, por ello, peligroso si se hace una traslación a futuro. "Debemos mejorar. Tenemos que ser muy serios y, por encima de todo, solucionar nuestra producción de juego en los últimos 30 metros del campo. Esta es la primera piedra para intentar ganar al Alcorcón", reconoció con humildad y franqueza. Ya no hay posturas de refracción respecto de las opiniones que no son de su agrado o, al menos, no lo eran hace 15 días. Quizá la evidencia ha pesado más que el deseo o la ilusión.

El responsable del vestuario zaragocista quiso dejar patente una desventaja clarísima que corre a favor del rival del sur de Madrid: "Ellos jugaron su último partido el martes, nosotros el jueves por la noche y con un viaje largo que nos trajo bien entrada la madrugada del viernes a casa", esgrimió como atenuante.

Escribá eludió polémicas. Ha visto que pintarse la cara y mostrarse beligerante con las críticas fundadas es sinónimo de perder la guerra en una plaza como Zaragoza. "Desde la victoria se corrige mejor. Y eso lo estamos haciendo en las últimas fechas, con autocrítica. La mejoría está en nosotros. Entiendo la crítica, pero como entrenador no me afecta. Sé que esto forma parte de nuestra grandeza, de la grandeza del club y de esta ciudad. Zaragoza siempre ha sido así. Se trata de ganar y, si lo hacemos jugando bien, pues todos contentos", reconoció en un tono sosegado y razonable. Hoy ya nadie lo está esperando ante una derrota. Y el movimiento cenizo ha dejado de ser enemigo.

El Real Zaragoza va a volver a mostrar cambios ostensibles en su once inicial, para no modificar la costumbre por ahora. La semana loca con jornada intersemanal lo justifica. "No voy a dar pistas. Pero hay gente cansada tras la vuelta de Andorra y otra que va a tener que repetir", dijo Escribá, que sí anticipó que el portero será Poussin, debutante así en La Romareda por la lesión de Cristian Álvarez.

El rombo en la línea de cuatro centrocampistas, que retornó en campo andorrano como sostén del apurado triunfo por 0-1, tiene opciones de volver a ser el patrón de juego de Escribá. "Quedé satisfecho el jueves. Creo que fue el planteamiento correcto porque hay jugadores que encajan muy bien en él. Estoy abierto a repetir", apuntó.

Por último, también adoptó una postura cabal cuando admitió que "hay jugadores de los que se espera más rendimiento y no lo están teniendo, eso es cierto". Escribá, sin citarlos, les lanzó un reto: "yo sé que lo tienen (ese mejor fútbol aún no visto) y que aparecerá". Algo ha cambiado para bien en el seno del área técnica y sus reacciones ante el día a día en los alrededores de un equipo, el Real Zaragoza, con hechuras de líder desde el inicio de la temporada que, eso sí, debe crecer en su calidad futbolística unos cuantos centímetros, pues por ahora se queda muy corto.