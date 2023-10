Así fue el gol de cabeza de Víctor Mollejo para el Real Zaragoza: la altura no lo es todo

Víctor Mollejo dio la victoria al Real Zaragoza en Andorra con un tremendo cabezazo. El centrocampista, que no destaca por su altura, se elevó por encima de su defensor para conectar un testarazo inapelable. Salto en carrera, remate potente, gol. El gol tuvo tanto valor estético como real, ya que acabó dando los tres puntos al conjunto de Escribá en Andorra en un partido en el que se atascó por completo en la segunda parte, a pesar de estar con un jugador más.

Fue una jugada perfecta en su conjunto. Jaume Grau recibió acostado sobre la banda izquierda. Conectó un centro precioso, alto pero fuerte, sobre la carrera de Mollejo. El remate de su compañero hizo el resto. A pesar de que no es el más alto, domina perfectamente la suerte del remate de cabeza. Así lo reconocía tras el partido: “Se me da bastante bien rematar de cabeza pese a no ser muy alto, no es el primero que meto”. La agresividad -bien entendida- a la hora de atacar el balón es clave en los remates del de Alcázar de San Juan.

Después llegó la celebración, en la que -tras su polémico primer festejo en su primer gol esta temporada, del que aún está pendiente de recibir sanción- se llevó los dedos a las sienes: “La celebración ha sido de tener paciencia, perseverancia, porque así al final los resultados llegan”, señaló tras el partido.

Víctor Mollejo logró el gol en su primer partido como titular de la temporada. El centrocampista cedido por el Atlético de Madrid estaba siendo un habitual de las segundas partes, pero en esta ocasión pudo salir de la partida en la punta de ataque.

Habrá que ver si este domingo continúa en el once o deja paso a Azón o Bakis, que fueron suplentes en Andorra.