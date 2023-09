Mollejo pide perdón por celebrar a lo Rubiales su gol en Cartagena

Víctor Mollejo, futbolista del Real Zaragoza, se ha convertido en el gran protagonista de la victoria de su equipo este domingo en Cartagena. El futbolista anotó el tercer gol del conjunto aragonés, que sirvió para sentenciar el emocionante encuentro. Sin embargo, no fue el tanto lo que ha generado un gran revuelo en las redes sociales, sino su posterior celebración.

Mollejo festejó el gol con un gesto que recordó al que realizó Luis Rubiales en el palco tras la final del Mundial femenino de fútbol. El delantero del Real Zaragoza se llevó las dos manos a los testículos, en un gesto muy similar al que hizo el presidente de la Federación Española de Fútbol en Australia.

Que poca clase tienes, Mollejo. Aprendiz de Rubiales. pic.twitter.com/90xRqxCar3 — *EB* 🇮🇨 (@EBETf) September 10, 2023

La celebración de Mollejo ha causado un gran revuelo en las redes sociales, donde no ha sido muy aplaudido su gesto. "Qué poca clase tienes", lamenta un usuario, que ha compartido el vídeo con la polémica celebración.

Mollejo pide perdón

Pocos minutos después de acabar el encuentro, el futbolista del Real Zaragoza aprovechó los medios oficiales del club para pedir perdón por la celebración. "Quiero pedir disculpas a todas personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Es un gesto que no corresponde con la educación que tengo. Ahora, en frío, me arrepiento mucho. No era nada significativo ni me dirigía a nadie. Sé que no es excusa, así que pido disculpas a todas personas que se hayan sentido ofendidas. Lo siento", señaló.

El tanto de Mollejo ha llegado en el tiempo de descuento contra el Cartagena, después de que el Zaragoza haya sufrido toda la segunda mitad las acometidas del rival. En el minuto 92, tras una desafortunada acción del portero local, Mollejo ha aprovechado para sentenciar el encuentro.

Martínez, guardameta del Cartagena, ha controlado mal el esférico, lo que ha permitido al futbolista del Zaragoza hacerse con la posesión. Con la portería completamente vacía, Mollejo ha empujado el cuero, sin apenas oposición, para certificar la quinta victoria consecutiva del Real Zaragoza.