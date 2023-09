LaLiga denunciará ante Competición a Mollejo por agarrarse los genitales tras su gol

LaLiga anunció este domingo que denunciará ante el Comité de Competición el gesto realizado por el jugador del Real Zaragoza Victor Mollejo, que se llevó la mano a los genitales en la celebración del tercer gol de su equipo ante el Cartagena, al que derrotó por 1-3.

Tras aprovecharse de un error de la defensa rival para marcar a puerta vacía en el minuto 92 el tanto que cerraba el triunfo del conjunto aragonés, Mollejo se agarró con su mano derecha los genitales, en un gesto similar al que hizo el presidente de la Federación Española de Fútbol suspendido por la FIFA Luis Rubiales en el palco durante la final del Mundial femenino.

Tras lo ocurrido en el campo del Cartagena, el jugador ha pedido disculpas por su gesto en un vídeo publicado en las redes sociales del Real Zaragoza.

"Pedir disculpas a todas esas personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración. Es un gesto que, evidentemente, no corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío me arrepiento mucho y ojalá haberlo cambiado. No era nada significativo ni iba dirigido a nadie. No es excusa pero no era nada significativo. Pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y decir que lo siento", dijo Mollejo.