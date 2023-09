Real Zaragoza-Mirandés: Venga, a jugar

La rueda de prensa del viernes de Fran Escribá sonó un tanto distinta a lo que estamos acostumbrados. "Siempre hay gente que te está esperando –a que falles, se supone–", "no quiero rodearme de cenizos"... El entrenador del Real Zaragoza debe percibir cierto pesimismo en el ambiente en los últimos días. Y con el equipo líder al empezar la jornada –tras la victoria del Leganés de ayer, lo volverá a ser si gana hoy–, no lo puede entender. "Cuando en la jornada 7 eres líder es porque algo haces bien", reclama.

Desde luego que este Real Zaragoza hace cosas bien. En efecto, de lo contrario no iría líder. Es un equipo compacto, defiende bien, domina la estrategia, tiene recursos... Pero también es cierto que con el fútbol de las tres últimas jornadas no se sube a Primera. Eso Escribá lo sabe. No pasa nada, la temporada es larga y todos los equipos tienen y tendrán altibajos. En la profundidad de esos ‘bajos’ está la clave del ascenso. Por eso, esta tacada de tres partidos en ocho días (Mirandés en casa, Andorra fuera y Alcorcón en casa) que se inaugura hoy va a servir para ver si estas sensaciones ‘rarunas’ del Real Zaragoza se disipan o si de verdad suponen un problema a corto o medio plazo.

Llega el momento de jugar a fútbol. De jugar bien, preferiblemente. De encontrar soluciones a los problemas con los que se encuentra el equipo cuando ataca, de recuperar esa alegría de inicio de liga que tanto se echa de menos, de lanzarse contra la portería contraria con la afición como vela. Juega La Romareda, juega el líder, con buen tiempo... El día lo tiene todo. A mí tampoco me gustan los cenizos. La mejor manera de alejarlos es ganar. Y ganar bien.