Cristian Álvarez da las gracias: "Es difícil poner en palabras las emociones que siento"

Que Cristian Álvarez siente al Real Zaragoza en el corazón es algo fuera de dudas. Que siente a la ciudad de Zaragoza, también está claro. Pero todo esto se va a materializar de forma ‘oficial’ el próximo 7 de octubre, cuando recibirá el galardón de Hijo Adoptivo de la ciudad en el Ayuntamiento de Zaragoza.

El guardameta argentino ha querido agradecer a través de las redes sociales del club este reconocimiento. “Es difícil poner en palabras las emociones que me generó cuando me enteré de la noticia, cuando vi que todo se materializaba. Quiero aprovechar este mensaje para retribuir de una manera, aunque no sea grande, por haber recibido esta distinción que es tan importante para la ciudad”.

En su mensaje, Cristian reiteró sentirse “profundamente agradecido y orgulloso” por recibir este galardón, que le va a dar “un plus para seguir tomando responsabilidad, para seguir entendiendo cada día lo que representa defender el escudo del Real Zaragoza, defender a la ciudad, lo que significan sus valores y su idiosincrasia”.

El portero argentino insistió en que quiere agradecer “a toda la ciudad” y “a todos los aficionados del Real Zaragoza” el hecho de que se haya sentido “cada día desde que pisé la ciudad como uno más”. “Y eso siendo uno de tan lejos es muy importante”, concluyó.

Cristian Álvarez nació en Rosario, Argentina, hace 37 años y cumple su séptima temporada en el Real Zaragoza. Es el capitán del equipo y ya está considerado como todo un emblema del zaragocismo.

En la ceremonia, que se celebrará en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza, también se entregará la Medalla de Oro de la Ciudad a Carreras Grupo Logístico; el de Hija predilecta a Salma Paralluelo; el de Hija predilecta a título póstumo para Laura Gómez-Lacueva; y el de Hijos predilectos a la Promotora de Acción Infantil (P.A.I.).