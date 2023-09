Jair Amador: "Hay que volver a ser el equipo que estaba en campo rival y creaba ocasiones"

Después de la primera derrota de la temporada y el brote de debates abiertos sobre algunos problemas del fútbol del equipo; el Real Zaragoza tiró este miércoles de capitán y Jair Amador se encargó así de poner voz a las impresiones e interpretaciones del vestuario. El central, sin profundizar mucho más en apreciaciones tácticas o concretas, destacó que “hay que seguir mejorando cosas” y es lo que tratan “de hacer toda la semana”, y agregó que “puede ser que el equipo haya rebajado un pelín su intensidad”.

En líneas generales, Jair admitió que el desliz de Ferrol no menoscaba el ánimo del grupo. “Una derrota no le gusta a nadie, pero el equipo está fuerte, mentalizado ya para el siguiente partido, con actitud positiva y con ganas de que llegue el fin de semana”, indicó, a la vez que intentó desdramatizar ciertos análisis. “Duele, pero tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. Es cierto que estos dos últimos partidos no han sido a nivel de juego todo lo bonitos que a todos nos gustaría, pero seguimos líderes y con mentalidad fuerte. Hay que seguir mejorando cosas y es lo que tratamos de hacer toda la semana”, recalcó.

Sobre las líneas de mejora, el futbolista extremeño destacó: “Hay que dar un poquito más. Puede ser que hayamos bajado un pelín la intensidad. Relajado no hay nadie, pero es cierto que a lo mejor tenemos que dar un puntito más de agresividad e intensidad en los partidos porque defensivamente nos han creado un poquito más de ocasiones y se nota a nivel de concentración e intensidad. Hay que mejorar y dar ese plus para volver a ser ese equipo presionante, que estaba en campo rival, que creaba ocasiones y que hacía que el rival nos temiera más”, apuntó en su análisis.

Jair evaluó la figura de Mouriño, nuevo compañero de viaje en el eje de la defensa en las citas contra el Cartagena y el Racing de Santander. “Lo hizo bastante bien. Es nuevo, ya que realmente no ha hecho pretemporada con nosotros, y tiene que adaptarse, igual que nosotros a él, pero yo estoy contento con él y me entiendo bien. Es cierto que conozco más a los otros dos compañeros, pero es cuestión de tiempo y tiene nivel suficiente para estar con nosotros y dar la talla”, apuntó.

El segundo capitán del Real Zaragoza también analizó los problemas del equipo en el lateral izquierdo. “Es una faena lo que nos ha ocurrido, pero tanto Fran como Borge lo han hecho bien. No están en su posición y es normal que algo se puede notar, pero dieron la talla. En especial hago mención a Borge, que estuvo a un nivel altísimo siendo su debut. Estuvo muy bien y me alegro por él. Espero que siga así, que no baje el nivel y que siga apretando”, le recomendó.

Después de un inicio defensivo inmaculado, el Zaragoza arrastra tres jornadas seguidas encajando goles. “Es fútbol. Obviamente, no queremos encajar, pero al final el otro equipo también te tira. Hay que tratar de mejorar eso y si te marcan uno, intentar meter dos. Preocupación, cero. Ya hemos demostrado que somos sólidos y se trata de dar un puntito más de intensidad y concentración e intentar que nos tiren lo mínimo posible y encajar cero si es posible”, dijo este miércoles en la Ciudad Deportiva, mientras el equipo se encamina a una semana con tres jornadas de liga: “Es cierto que hay muchos partidos ahora, pero estamos concentrados en el Mirandés, que es el primero. ¿Rotaciones? Es cuestión del entrenador, que es el que decide. Estamos todos preparados y centrados en el Mirandés y con muchas ganas de que llegue porque queremos dar la vuelta a la situación del último partido y volver a sumar de tres”.

Del rival, Jair Amador indicó con principales valores que es “un equipo atrevido, joven, con calidad y verticalidad”, pero defendió el papel Romareda: “Nosotros en casa debemos hacernos muy fuertes. Tenemos el factor campo y la afición nos da ese plus para tratar de dar un poquito más. Hay que intentar aprovechar eso, dar un poquito más cada uno de nosotros y tratar de sacar el partido”, finalizó.