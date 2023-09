Borge bailó con la más fea en su debut liguero

Andrés Borge tuvo un debut liguero agridulce. La encomienda del defensa canterano –frenar la rapidez de un viejo conocido como Carlos Vicente, que ahora mismo es uno de los jugadores más en forma de la competición– no era sencilla y la cumplió con solvencia, a pesar del resultado final y de que el único gol del Racing de Ferrol afloró por su banda.

Borge estuvo serio y aplicado. Especialmente, durante una primera parte en la que se impuso en los duelos directos ante Carlos Vicente, obligado a irse hacia adentro para participar en segundas jugadas como la que, allá por el minuto 34 de partido, estuvo a punto de significar el 1-0.

Cristian Álvarez lo evitó con una mano providencial. Hasta entonces, los ferrolanos apenas habían intimidado. La zaga zaragocista se mostraba tan firme como en anteriores compromisos. Y todo, a pesar de los cambios obligados que Fran Escribá ha tenido que ir introduciendo debido a las bajas de Nieto y Lecoeuche.

Ante el Racing de Santander, la pasada jornada, el técnico no quedó convencido con el ‘parche’ de Fran Gámez a banda cambiada, y este lunes apostó por darle la titularidad al referido Andrés Borge, que hacía casi cuatro años (desde diciembre de 2019, concretamente) que no asomaba en el once inicial zaragocista.

Fue en un partido de Copa del Rey ante el Socuéllamos. Con la mayoría de edad recién cumplida, Víctor Fernández lo señaló como uno de los defensores más prometedores de la Ciudad Deportiva, pero su progresión se vio truncada justo un año después, cuando una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante cinco meses.

A su regreso, el futbolista de Binéfar se hizo fijo en el Deportivo Aragón de Emilio Larraz. Alternó el lateral zurdo con algunas apariciones como central, y tanto Juan Ignacio Martínez ‘Jim’, primero, como Fran Escribá, más adelante, lo fueron llamando con asiduidad para que participase en los entrenamientos del primer equipo blanquillo.

Este lunes, al fin, le llegó la oportunidad de estrenarse en Segunda División. Fue una noche de sensaciones opuestas para él. A pesar de su más que correcta actuación, el Real Zaragoza encajó su primera derrota de la campaña en otro partido gris, plomizo.

Puede mantenerse

Poco se le puede reprochar en la mencionada acción del gol de Álvaro Giménez, porque, como dijo Escribá en la rueda de prensa posterior al choque, fue más mérito del centrador –Carlos Vicente, ¿quién si no?–que fallo del joven defensor.

Tampoco se le puede culpar de los nervios posteriores al gol, con varios errores en la entrega, ni de la falta de profundidad por su carril zurdo, puesto que ese fue un mal generalizado en todo el equipo. Una carencia que se viene acusando en las últimas jornadas y que urge corregir cuanto antes.

«He quedado contento con Andrés Borge, ha trabajado muy bien; defensivamente ha estado muy serio. Debutar nunca es fácil y ha cumplido», señaló Fran Escribá en la sala de prensa de A Malata. «No hay nada que reprocharle al chico», zanjó el preparador valenciano cuando se le cuestionó por la posibilidad de que Borge se mantenga en ese puesto de lateral izquierdo en próximos compromisos.

Se espera que Lecoeucue, recuperado de una rotura fibrilar en el aductor de su pierna izquierda, pueda reaparecer en el choque ante el Mirandés del domingo (La Romareda, 16.15), aunque lo lógico es que no juegue de inicio y Escribá siga apostando por el propio Borge o, en su defecto, por un nuevo remiendo en el puesto.