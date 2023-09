Escribá: "No hemos merecido perder"

Fran Escribá, entrenador del Real Zaragoza, consideró que su equipo no mereció perder 1-0 este lunes en A Malata. El técnico reconoció que el conjunto aragonés no hizo “un buen partido” ante el Racing de Ferrol, pero señaló que en circunstancias “normales” el resultado hubiera sido de empate.

“No hemos hecho un buen partido, pero creo que es un encuentro habitual en la categoría. No generamos mucho, fue un partido trabado y cerrado. Me cabrea el resultado”, afirmó Escribá. A pesar del enfado, el técnico dijo no hacer “una lectura tan tremenda”. Igual que cuando el equipo sumó cinco triunfos consecutivos apelaba a la prudencia, ahora Escribá opta por no ver todo de manera negativa.

“No participo de esa montaña rusa. Tenemos que mejorar ciertas cosas, una de ellas, esa producción ofensiva y el acierto de cara a gol”, recordó. Sobre el rival, Escribá incidió en el “mucho peligro por banda” que generó el Racing de Ferrol, especialmente a través de Carlos Vicente.

“Nos marcaron cuando más controlado teníamos el partido. No fuimos capaces de ajustar marcas en el centro y nos hicieron daño”, lamentó. Escribá, que dijo no estar muy pendiente de la clasificación, recordó: “El Elche, que tiene un equipazo, le metieron 4-0 el otro día. El Espanyol ha perdido… esta categoría tiene esto. Este es un campo difícil”.

El técnico hizo mención a la alineación, donde introdujo varias novedades. “Con Francés, sabiendo que ellos presionaban con un solo delantero, ganábamos salida de balón. Por la derecha, buscábamos la profundidad de Fran (Gámez). Todo eso que buscamos es evidente que no se tradujo en un número importante de ocasiones”, finalizó.