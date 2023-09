Un especialista mundial en lesiones de tendón operará a Carlos Nieto el viernes

El Real Zaragoza ha informado que Carlos Nieto, que cayó gravemente lesionado el pasado día 10 de septiembre durante el partido disputado en Cartagena, será intervenido quirúrgicamente el próximo viernes por el prestigioso doctor finlandés Lasse Lempainen, miembro del cuadro médico de “Ripoll y de Prado SportClinic”, centro de excelencia FIFA.

La intervención tendrá lugar el próximo viernes 22 en el Hospital Ruber Internacional de Madrid y contará con la presencia del Dr. Ireneo de los Mártires, jefe de los servicios médicos del Real Zaragoza y del Dr. Ripoll, director de “Ripoll y de Prado Sportclinic Medical Group”.

Según el club, “la importancia de la lesión ha hecho que desde los servicios médicos de la entidad se haya recurrido a uno de los especialistas más prestigiosos en este campo”. Esta solución da una idea de la gravedad del desgarro que sufrió Carlos Nieto en su pierna derecha. El parte médico destacó una avulsión el tendón proximal de la musculatura isquiotibial. Los plazos de recuperación van a depender mucho del resultado de la operación, del tipo de daño que se encuentren los doctores, pero no bajará de los cinco meses y puede varios más. Por ejemplo, Ander Barrenetxea, futbolista de la Real Sociedad, sufrió una dolencia muy parecida en enero de 2022. Fue también operado por Lasse Lempainen y recibió el alta a tiempo para comenzar la temporada siguiente en agosto, seis meses después. Pero, en su caso, las molestias persistieron y no superó la lesión hasta enero de 2023. Aunque reapareció al comienzo de ese curso fugazmente, no estuvo en situación competitiva durante un año, entero.

El Dr. Lempainen es un cirujano ortopédico que desempeña sus funciones en el Mehiläinen Neo Sports Hospital, un centro privado ubicado en Turku, Finlandia. Es un doctor especializado en el tratamiento de lesiones de las rodillas, los tobillos, los músculos y los tendones, sobre todo.

Nació en Finlandia, habla tres idiomas y es discípulo del prestigioso doctor Sakari Orava, que dirigió otras operaciones de Dembélé. Trabaja regularmente con deportistas y entidades deportivas, y en su propia página web, afirma que “la colaboración más cercana hasta ahora es con el FC Barcelona de España. Discutimos asuntos médicos con ellos semanalmente”. Fue el encargado de tratar también la lesión tendinosa que dejó a Ronald Araujo hace un año sin Mundial, en su caso en otro grupo muscular, en el aductor.