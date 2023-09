Escribá: "La ciudad está detrás del equipo, ahora nosotros tenemos que responder"

Fran Escribá, entrenador del Real Zaragoza, aprovechó este viernes para poner en valor la última cifra de abonados actualizada por el club. Para el técnico, los 28.420 fieles que dispone la entidad refleja que la ciudad “está detrás del equipo”. “Ahora nosotros tenemos que seguir respondiendo, intentar que La Romareda sea un fortín. La gente siempre nos da mucho más de lo que les damos nosotros”, recordó.

El extraordinario arranque de curso, sin embargo, no ha desatado la euforia dentro del vestuario, tal y como manifestó Escribá. “Los futbolistas tienen claro que eso, por desgracia, se estropea en algún momento. Es un vestuario muy equilibrado, saben lo que sostienen, pero están muy tranquilos. Saben que no hay absolutamente nada hecho, sería ridículo pensar lo contrario. Es una plantilla muy seria y concienciada”, dijo.

Sobre el próximo rival, un Eldense que visitará el domingo La Romareda (18.30), el entrenador aseveró que se trata de un equipo que ha empezado “muy bien” y que es “muy peligroso”. “Si no hacemos las cosas bien, es un equipo peligroso, que trabaja muy bien y será complicado”, afirmó.

Para este encuentro, Escribá no desveló si, por cuarta jornada consecutiva, repetiría o no la formación inicial. Una circunstancia que, tal y como él mismo reconoció, desconocía si se había producido el algún momento de su carrera. “Eso también significa que están todos sanos, y eso es algo que sigue ocurriendo. La gente que no ha participado es porque vinieron de lesiones o porque llegaron más tarde. Tengo claro el equipo, pero no lo voy a decir”, consideró.

Plantilla cerrada

Fran Escribá empleó también su comparecencia pública ante los medios para confirmar que la plantilla está “cerrada”, por lo que no se esperan movimientos de última hora en el seno del club. “Estamos muy contentos con lo que tenemos”, señaló.

Por último, sobre el cambio de horario del partido, ubicado inicialmente en lunes, Escribá fue tajante: “No se deberían poner partidos los lunes cuando hay selecciones, pero debería ser así siempre. Se obró correctamente solicitándolo. A todos los equipos que les cambien de lunes a domingo me parece lógico, se debe hacer siempre, aunque me afecte a mí. El cambio de horario es beneficioso también para la afición visitante”, concluyó.