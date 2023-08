La posible salida de Francés, Bermejo o Grau, indeseada por Escribá, pero no descartada

Juan Carlos Cordero, director deportivo del Real Zaragoza, dejó en evidencia el pasado miércoles en la presentación de Manu Vallejo que aún es posible que el club pueda vender a alguno de sus jugadores en los últimos días del mercado estival, que se cerrará dentro de 7 días, el 1 de septiembre por la noche. No está en la primera línea de actuación como estrategia de plantilla, pero no se descarta.

A Fran Escribá, el entrenador, se le ha preguntado este viernes, antes de partir hacia Tenerife para jugar la jornada 3 de la liga, si está preparado para que pueda tener que asumir esa presunta baja de uno de los actuales futbolistas de la plantilla. Los candidatos a traer u obtener alguna oferta interesante son el central Francés, mediapunta Bermejo y el centrocampista Grau.

"Yo, sinceramente, no lo contemplo. Porque estoy encantado con todos y quiero que se queden todos los que están. No quisiera que se fuese ninguno. Cualquiera de esos tres u otro. Pero si viene una oferta irrechazable, que fuera muy buena para todas las partes, ahí no soy yo quien ha de decidir. Daré mi opinión, pero será la dirección deportiva, junto con la dirección general, la que tome esas decisiones", respondió de lleno a la cuestión.

Escribá parece ajeno a este nicho de movimientos en el mercado que, hasta el último momento, aún puede acarrear algún cambio notorio en la composición del actual reparto de jugadores en el vestuario del Real Zaragoza. "No ha sido motivo de conversación. A mí nadie me ha comentado nada desde el club de que haya habido alguna oferta. Lógicamente, si así fuera, yo tendría información. Ahora, información directa no tengo ninguna en el sentido de que vaya a salir algún jugador", quiso remarcar al final de su explicación.

Y aún hizo otra apostilla: "Si se da, yo soy el entrenador. Y si es algo bueno para todo el mundo, se contemplará y se aceptará. Pero yo, personalmente, no quisiera que se fuese ninguno", concluyó.

Preparado para que no llegue ningún refuerzo más

Asimismo, Escribá dio su parecer sobre el cierre del listado de refuerzos que, con la llegada esta semana de Manu Vallejo, alcanza la cifra de 10 caras nuevas, más la renovación de la cesión de Mollejo para que repita un año más a préstamo del Atlético de Madrid.

"No me preocupa que llegue o no algún nuevo fichaje. La plantilla se ha conformado con lo que yo solicité. Yo quería tener 20 o 21 futbolistas de campo, más los porteros. Y estamos ahí. Además, contamos con chicos del filial, como he demostrado en pretemporada: Borge, Cuenca, Cortés, Pau Sans, Vaquero... que nos pueden ayudar mucho. Y tenemos cinco o seis jugadores que pueden jugar en dos o tres posiciones distintas", dijo al respecto, destilando que no le importa que ya no llegue nadie más en la última semana de mercado, pese a tener vacantes las fichas con los dorsales 2, 4, 16, 20 y 25.

Escribá añadió, no obstante, que esta puerta de entrada tampoco tiene echada la llave y el candado en estos momentos del viernes 25 de agosto. "Es un tema de club. Evidentemente, si hubiera alguna opción que no esperamos ahora, como el club está atento a todo, se hablaría", dijo.