Escribá: "Quiero que seamos ofensivos y eso pasa por jugar con dos delanteros siempre"

Fran Escribá, el entrenador del Real Zaragoza, terminó de preparar los aspectos tácticos del partido de este sábado en Santa Cruz de Tenerife en la matinal de este viernes, una hora antes de partir hacia Canarias en un largo viaje en el que el equipo va a invertir más de ocho horas. Antes de la última sesión, que incluyó un largo vídeo para analizar al rival tinerfeño, atendió a los medios de comunicación.

"El Tenerife es un equipo muy hecho, con muy buenas cosas del año pasado que ha mejorado en otras. Tiene muy buenos jugadores, muy buen entrenador. Emite unas sensaciones muy parecidas a las nuestras. Con seguridad atrás, con jugadores muy interesantes de medio campo hacia delante, que genera siempre peligro en el área rival. Espero un partido muy difícil", comenzó describiendo, con abuso del superlativo y en una loa sin rodeos al que es colíder, junto con el Real Zaragoza, tras las dos primeras jornadas de la liga 23-24.

El rival canario ha sido analizado con minuciosidad por el cuerpo técnico en esta semana. "Tiene muy buen medio campo y, además, los que salen del banquillo salen con el mismo ritmo que los titulares e, incluso, mejor. En punta tienen a Gallego, una referencia muy importante, y han firmado a Ángel, que lo conocemos muy bien en Zaragoza. Pero nos equivocaríamos si solo prestásemos atención a los delanteros. Ellos focalizan la atención y son otros los que sacan provecho, casos de Waldo o Luismi Cruz. Son uno de los mejores equipos del torneo", detalló Escribá.

La parte nuclear de su comparecencia fue la que anunció que el once inicial, repetido en esas dos primeras citas ligueras saldadas con sendos triunfos ante el Villarreal B (2-0) y Real Valladolid (1-0) en La Romareda, va a tener algún cambio en el Heliodoro Rodríguez este sábado a las 19.00. "Tenemos una plantilla, no muy amplia en número, pero sí en calidad. Esto nos permite gestionar los once con mucha tranquilidad. Varios jugadores, bien porque han llegado más tarde o por lesiones, no han acumulado aún minutos. Pero va a ser ya importantes. El futbolista entiende que, cuando las cosas van bien, los entrenadores tendemos a cambiar lo menos posible. Pero eso no quiere decir que en Tenerife no modifique algo. Es imposible sostener una liga sobre 11 jugadores. Van a jugar todos", subrayó.

En esos dos partidos se jugaron con el rombo en el 4-4-2 en medio campo. En Tenerife existen muchas opciones de que se pueda volver a ver el equipo con extremos y doble pivote, al gusto del técnico. "Será raro encontrar en mi carrera que repita tres veces el mismo equipo. Recuperar los extremos es una opción. Todo es mundo está bien y me permite cambiar jugadores. Además, el rival siempre te aconseja utilizar un futbolista u otro, según interese. Elija lo que elija, veo a la plantilla cada vez mejor", apuntó.

Dejó claro Escribá que "Manu Vallejo llega para jugar ya, porque ha hecho una pretemporada completa con el Girona, jugando muchos minutos de calidad, aunque en los dos últimos partidos, los de liga, no haya participado". El delantero gaditano, recién fichado por el Real Zaragoza, es muy probable que debute en esta jornada 3 en la isla. Y sobre Valera, el extremo que apunta también a ganar presencia de inmediato en el bloque principal, el preparador valenciano señaló que "se adapta muy bien al 4-4-2, como extremo o por el interior".

Escribá dejó patente su filosofía, no solo para este primer partido a domicilio de la liga, sino para el resto de temporada: "A mí me gusta que seamos ofensivos y creo que la mejor forma de serlo es jugar con dos delanteros. Tenemos cuatro o cinco posible puntas y considero que, con esta plantilla, vamos a jugar siempre con dos arriba. Detrás, ya nos adaptaremos cada día a lo que convenga. Pero arriba, asustamos más a los rivales con dos delanteros, generamos más peligro y liberamos mucho a los que entran desde la segunda línea", manifestó abiertamente.

El técnico blanquillo tiene el reto de conseguir por primera vez desde hace décadas tres triunfos seguidos en las primeras tres jornadas de liga, algo inusual en los 10 años anteriores en Segunda División. "Yo le doy la misma importancia a todos los puntos, los primeros o los últimos. Suman igual. Hay que salir a ganar todos los partidos. Sería una satisfacción empezar con tres triunfos, sería empezar fuerte también fuera de casa, como ya lo hemos hecho como locales", concluyó.