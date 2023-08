Germán Valera: "Me encuentro más cómodo a pierna cambiada"

El Zaragoza ya tiene ‘7’. Un extremo derecho de regate, desborde, rapidez y atrevimiento, atributos de toda la vida en la posición, pero con matices del fútbol de hoy: Germán Valera, de 21 años, es un zurdo que desequilibra desde la derecha. El nuevo jugador del equipo aragonés no ocultó sus preferencias tácticas (“me encuentro más cómodo a pierna cambiada, pero me da igual en qué banda jugar”, dijo) en su puesta de largo con la camiseta blanquilla. Su presentación fue todo lo rápida -su fichaje se anunció pasadas las 15.30 y la presentación se fijó a las 16.15 por cuestiones de agenda del club- que no ha sido su llegada a Zaragoza.

Una cesión del Atlético de Madrid para una temporada que no se activó hasta la segunda semana de julio. Dos factores confluyeron: Cordero no pudo incorporar objetivos en propiedad y Valera, como quería y como también deseaba el Atlético, no cristalizó ningún acuerdo en Primera División. Ahí llegó el momento del Zaragoza, en una operación que ha dejado madurar, resistiendo el empuje, sobre todo, de la irrupción de una oferta del Espanyol. “Con Cordero se llevaba hablando desde hace unos 5 meses. Tenía claro que quería venir. Se ha hecho larga la espera, pero estoy feliz de estar aquí ya", señaló el extremo murciano, acompañado en la sala de prensa por su padre, a quien Cordero dio las gracias públicamente por su papel clave en este desenlace y con quien encaminó la negociación en la concentración de Pinatar.

Valera, de pocas palabras, dijo que su adaptación será rápida gracias a que va a coincidir en el vestuario del Zaragoza con Marc Aguado y Sinan Bakis, compañeros en la pasada temporada en el FC Andorra, con Mollejo, con quien ha convivido en el Atlético, y con Alejandro Francés, con quien ha jugado en las selecciones españolas de categorías inferiores. “Hablé por teléfono hace unas semanas con Escribá y hoy he estado un rato con él. Tengo ganas de trabajar con él y con el grupo", apuntó, con opciones de entrar ya el sábado en la convocatoria para el debut liguero.

“Me preguntó Escribá si había entrenado con el Atlético, pero no he entrenado todavía con el grupo. Será decisión suya si para el sábado estoy disponible o no", aseguró, consciente de dónde viene, de la dimensión del proyecto. "Estas últimas semanas y días he notado bastante el apoyo de la gente y espero poder devolvérselo en el campo para que disfruten de una gran temporada", garantizó el nuevo futbolista del Real Zaragoza.

La alegría de Cordero

Juan Carlos Cordero sigue con su ruta marcada y, después de cerrar la llegada de Mollejo, exhibió ayer su siguiente pieza: Germán Valera. Esta operación, por el cartel del futbolista este verano y la competencia en el mercado antes clubes como Espanyol, Valladolid y Elche, es de las que deja buen gusto en el paladar y deja perfilados los extremos del equipo a falta de una última pieza para la banda izquierda. “Germán Valera es un paso clave en la confección de la plantilla. Se adapta a lo que demandamos la dirección deportiva y el cuerpo técnico”, señaló Cordero.

En su análisis, el ejecutivo fue muy claro al hablar de las cualidades de Germán Valera. “Es zurdo, atlético, incisivo, vertical, encarador. Su posición natural es a la derecha, pero ha participado en ambos costados", indicó.

La negociación ha sido larga, después de un verano en el que incluso se vio esta vía como imposible. “Ha costado mucho trabajo, no por el jugador, pero hay un club de procedencia y el mercado lleva sus procesos. Hemos tenido paciencia y fortuna de que el jugador crea en tu proyecto y quiera venir a nuestro club. Hemos hecho un seguimiento de muchas temporadas", aseguró Cordero, quien ya lo fichó, con apenas 18 años para media temporada de cesión en el Tenerife. “Germán ha dado el paso definitivo, pero su padre y su familia han creído en lo que hemos conversado en las últimas semanas, sobre todo, en la concentración de Pinatar" , quiso puntualizar Cordero, agradeciéndoles especialmente a ellos su papel en el desenlace después de varios contactos en tierras murcianas, lugar de residencia de la familia de Valera.