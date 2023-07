Casi tres horas de espera para hacerse socio del Real Zaragoza: "Tenemos muchas esperanzas"

Diego Romero y Efrén Jurado han llegado a las oficinas del Real Zaragoza este miércoles cuando faltaba un cuarto de hora para dar las 8.00 y no han salido con su abono hasta pasadas las 10.30. Han sido dos de los aficionados que se han hecho por primera vez socios del equipo, en una temporada que se plantea como "muy ilusionante".

"Lo que se está viendo de momento es positivo", comenta Diego. Es su primera vez como socio y confía en que sea un buen año para estrenarse. "Tengo muchas esperanzas porque me gustan los fichajes. Sobre todo el de Bakis, que me gustaba mucho en el Andorra y creo que nos pueda dar muchos goles", señalaba este zaragozano de 27 años.

"De pequeño el fútbol no me llamaba mucho la atención, pero empecé a ver partidos del Real Zaragoza con mi abuelo y con mi padre, empecé a ir al estadio con entradas sueltas... Hacerme socio era algo que tenía pendiente y este año he podido hacerlo", cuenta. Además de por su mejor situación económica, también lo ha hecho porque "se está trabajando bien en el club". "Es ilusionante, no hay más que ver la cantidad de gente que ha venido", añade.

Entre sus compañeros de fila, ha detectado "muchos nervios" en la espera ante la posibilidad de no conseguir la localidad deseada, pero también "muchas ganas" de que comience la temporada y poder comprobar si las expectativas generadas en torno al equipo se corresponden con la realidad cuando empiece a rodar el balón.

Diego y Efrén han sido dos de las personas que han aguardado la interminable fila que se ha montado en el entorno de La Romareda para hacerse nuevos socios o para cambiarse de localidad. Desde primera hora de la mañana, cientos de aficionados han acudido para hacer alguno de estos dos trámites, con esperas por encima de las dos horas para poder llegar hasta el mostrador de las oficinas.