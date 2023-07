El Real Zaragoza deja espacio verdadero a su 'academia': la cantera tiene su puerta abierta

Dijo Jorge Mas Santos, presidente del Real Zaragoza desde que hace 14 meses se llevara a cabo la compraventa accionarial de la SAD y llegase la nueva propiedad internacional a la entidad, que para los nuevos dueños "la academia" era una de sus principales patas de sujección a la realidad de 2023. Es decir, la cantera. O sea, los jóvenes que cada día trabajan en la Ciudad Deportiva con el afán de tener un día su espacio en el fútbol profesional. Algo que, en la fase tierna de formación, es como encontrar la aguja en el pajar para la mayoría.

Y, ciertamente, el Real Zaragoza está dejando un espacio verdadero a su factoría de nuevos talentos. Esta pretemporada, previa a la liga 23-24, es un claro ejemplo de esta vocación. En un momento clave, donde el club quiere dar el salto hacia Primera División cuanto antes después de encadenar 11 años seguidos en Segunda, además de los múltiples nuevos fichajes, los canteranos tienen un peso específico relevante en las labores estivales.

Juan Sebastián, en Murcia. Pascual Méndez/LOF

En la noche de este martes, en el tercer amistoso de julio frente al Real Murcia (el primero en la concentración de San Pedro del Pinatar), los canteranos jóvenes que, inesperadamente para muchos han trufado la convocatoria de Escribá, de 26 piezas, en esta estadía mediterránea, ocuparon cinco puestos en el once titular. Y todos fueron imporantes en la trama de la victoria por 0-1 ante los pimentoneros.

Cortés, en Murcia. Pascual Méndez/LOF

Juan Sebastián y Borge en los laterales de la defensa; Cortés y Liso en los extremos de la delantera; y Cuenca como segundo punta, dieron al Real Zaragoza un rostro desconocido, atípico, cuando ya solo quedan 16 días para que la liga comience. A la inmensa mayoría de zaragocistas les costará discernir los nombres de la fotografía del once inicial.

En la segunda parte entraron también Luna y Vaquero en la zaga; y Baselga y Aragüés en la vanguardia zaragocista. Y eso que falta Pau Sans, el delantero juvenil que el año pasado ya debutó con los profesionales en cinco partidos de Segunda División y al que una lesión muscular muy inoportuna le ha destrozado esta pretemporada.

Cuenca, en el Pinatar contra el Murcia. Pascual Méndez/LOF

Escribá no está ejecutando estas maniobras de cara a la galería. Es cierto que el sitio de partida de todos estos chicos va a ser el filial, con la batuta de Emilio Larraz en el pulimento de la formación de cada uno. Pero desde este mes de julio saben que la puerta de acceso al primer equipo está abierta de par en par. Solo hace falta mantener el meritaje en lo más alto y esperar la oportunidad de franquearla: habrá lesiones arriba, ausencias puntuales, necesidades tácticas del primer equipo... y algún rendimiento sobresaliente en Segunda RFEF de estas jóvenes promesas que darán lugar al salto oficial al plantel profesional.

Una SAD como el Real Zaragoza, que viene de una ruina total en la última década y media y que, con la nueva gestión societaria tiene como objetivo restaurar su estatus en la élite que se perdió en 2013, además de fichar jugadores foráneos, veteranos y de rendimiento notable e inmediato, también requiere de su 'academia' para cimentar valores añadidos propios, patrimonio humano con el que poder obtener pluses deportivos y financieros llegado el caso. No es asunto menor. Durante 10 años, los canteranos han salvado la vida a la SAD con su juego y con sus traspasos 'flotador'.

Cierto es que, en estos momentos de 2023, en Murcia, puede costar reconocer a un Real Zaragoza que, en alineaciones de su primer equipo, tenga a Juan Sebastián, Borge, Cortés, Liso, Cuenca, Aragüés, Vaquero... Es lo normal para la gente que no ven ni tiene acceso normalmente a los partidos del Aragón o los juveniles. Pero es tiempo de esto. De esa 'academia' que citó Jorge Mas hace un año, en un argot muy latino, y que vive en tiempos de vacas flacas para el global dela entidad zaragocista su particular burbuja de vacas gordas.

Porque, como decía Manolo Villanova hace ya 40 años, "cuando no hay cartera, debe haber cantera". Por esto, el elenco de canteranos que han llegado al primer equipo en los últimos 11 años es el de mayor ratio de la historia del club. Nunca ha sido más fácil llegar del equipo B o el juvenil a la primera plantilla que en la última década. A julio de 2023, el Real Zaragoza prosigue con esa filosofía. Y no es casualidad. Es un modo de entender el negocio y la industria del neofútbol dentro del particular escenario en el que se tiene que desenvolver la SAD.

Los chicos, los jóvenes y emergentes futbolistas que llegan del fútbol base en este 2023, como se vio en Murcia, están a la altura de mínimos necesarios como para, por lo menos, tenerlos en cuenta.