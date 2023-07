Cordero: "Las operaciones más interesantes llegan los últimos 15 días de agosto"

El director deportivo del Real Zaragoza, Juan Carlos Cordero, aprovechó este viernes la presentación de Sergi Enrich para auditar el estado actual de la plantilla: Mollejo, Sabin Merino, Bebé, el tercer portero... Muchos y muy variados nombres sobre la mesa, que el murciano repasó tras elogiar las cualidades de su última incorporación, el delantero menorquín, al que definió como "un jugador con liderazgo y personalidad, que tiene buen juego aéreo y de espaldas".

Enrich habló de "paciencia" porque la Segunda División es "muy dura". Una paciencia que también demandó Cordero durante su exposición, aunque en este caso referida a la confección de la plantilla. "Es verdad que tenemos carencia en los extremos, pero queda mucho tiempo de mercado. Los últimos 15 días de agosto llegan las operaciones más interesantes. Hay que tener paciencia", insistió.

El máximo responsable deportivo del equipo aragonés apenas desveló avances sobre la situación de Víctor Mollejo, una de las grandes aspiraciones del club para reforzar la zona atacante. "Ese tema está entre el jugador, su agente y su club, con el que tiene un contrato. Debemos ser respetuosos. Ellos saben hasta dónde podemos llegar nosotros, el jugador sabe de nuestro interés y, según me consta, el futbolista quiere venir aquí. Ahora mismo no depende de nosotros", aseguró Cordero, que también explicó que no todos los futbolistas de la actual plantilla viajarán este domingo a la concentración de San Pedro del Pinatar en Murcia.

"El tema de Sabin Merino se puede solucionar entre hoy y mañana, aunque no es seguro. No van a viajar todos a Murcia", dijo. El director deportivo recordó que su deseo no es únicamente "fichar jugadores". "Hay que construir un equipo, tener un buen grupo, un buen vestuario", apuntó.

Cordero sí insistió en el deseo de disponer de tres porteros "competitivos" la próxima temporada. Además de Cristian Álvarez y Dani Rebollo, el club rastrea el mercado en busca de un guardameta de garantías que incremente la competencia bajo los palos. El francés Gaetan Poussin, del Girondins de Burdeos, es ahora mismo el mejor colocado, aunque todavía falta que el jugador llegue a un acuerdo con su actual club.

"Estamos muy contentos con Cristian Álvarez y Dani Rebollo. Queremos un tercer portero, pero eso no implica que tengamos prisa por firmar", enfatizó Cordero.

La ilusión de la afición

Como en las anteriores presentaciones de futbolistas, numerosos seguidores del Real Zaragoza se concentraron en La Romareda. Una circunstancia que refuerza la importante ola de ilusión que se ha desatado en las últimas semanas en la capital aragonesa. Esta situación fue bien valorada por Cordero, aunque recordó que cada uno "tiene su lugar". "Es muy positivo la ilusión de la gente, el fútbol es eso. Pero nosotros, los futbolistas, el cuerpo técnico, los dirigentes, debemos mantener la cautela", recordó.

Por último, se refirió a la "difícil" vuelta de Bebé a La Romareda. "Es complicado. Podría ser, pero a día de hoy no lo planteamos porque no es una certeza. La ilusión nunca se pierde", finalizó Cordero.