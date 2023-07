Sergi Enrich: “Hablar de ascenso son palabras mayores”

“Soy un jugador muy trabajador, de equipo. Voy a poner mucho sacrificio, ganas, ilusión… y voy a sudar la camiseta por el Real Zaragoza”. Estas han sido las primeras palabras de Sergi Enrich, el último fichaje del Real Zaragoza, durante su presentación como nuevo jugador del conjunto aragonés. El veterano jugador, de 33 años, ha apelado al “trabajo” y a la “humildad” para aspirar a la zona alta de la clasificación. Eso sí, ha recordado que: “Hablar de ascenso son palabras mayores”.

El menorquín ha dicho estar “muy contento” de su incorporación al Real Zaragoza, donde compartirá la zona de ataque junto al canterano Azón y a Bakis. “He seguido a Iván y me gusta mucho su manera de jugar. Sinan hizo muy buena temporada el último año. Tenemos que aportar el máximo los tres, la competencia siempre es buena”, ha afirmado Enrich, que no ha lucido ningún dorsal durante su puesta de largo sobre el césped de La Romareda.

Enrich ha reconocido que su llegada a Zaragoza constituye un “paso muy importante”, después de una dilatada trayectoria por el fútbol español. “Me siento bien y vengo de acabar satisfecho esta última temporada. Creo que he hecho bien viniendo aquí, estoy en un club muy grande. Desde la humildad y el trabajo, queremos hacer algo bonito”, ha reiterado.

Sobre qué posición ocupar sobre el césped, el punta ha asegurado que está dispuesto, incluso, a jugar “de lateral derecho”. “Me da igual, intento cumplir en cualquier zona y estar a disposición del míster”, ha enfatizado Enrich, antes de concluir que la mejor receta para triunfar en Segunda División es ir “día a día”.

“Es una competición muy larga y dura. Debemos ser ambiciosos, pero también humildes. Lo vamos a dar todo para que el club y la afición, todos juntos, logremos el objetivo”, ha finalizado.