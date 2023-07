Eugeni Valderrama pone rumbo al Ibiza. Ese será su destino, cuando se completen los trámites finales del fichaje, después de poner con el Real Zaragoza el punto final a su relación contractual. Al centrocampista tarraconense le restaba un año más de contrato, pero el Zaragoza le planteó su salida al considerar que no tenía espacio deportivo en el nuevo proyecto. Después de varios días de gestiones, el club aragonés ha hecho oficial la salida este jueves.

Ayer, en el amistoso contra el Deportivo Aragón, el centrocampista fue el único jugador sin problemas físicos que se quedó sin jugar y se le vio ya cambiado de calle en la segunda mitad, signo inequívoco de que esa salida era inminente, solo pendiente de los detalles finales de ese finiquito del jugador y de su acuerdo, negociado en paralelo y pendiente solo de cerrar, con el Ibiza.

Ese sería así el destino final de Eugeni Valderrama, de 29 años. Ha recibido sondeos en Segunda División, pero la apuesta más firme y sólida le ha llegado desde el Ibiza, recién descendido a Primera RFEF. Así, tendrá galones y papel de futbolista principal. Se espera que Eugeni Valderrama viaje en las próximas horas a la isla balear para completar su incorporación, pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato.

Eugeni Valderrama se despide así del Real Zaragoza después de temporada y media. Futbolista de porte elegante y con clase, Miguel Torrecilla lo reclutó libre en enero de 2022 desde el Arouca portugués para ponerlo al servicio de Juan Ignacio Martínez. Esos meses tuvo un impacto notable en el juego ofensivo del equipo, en la generación y producción de caudal atacante, siendo importante en los balones parados.

Su papel cambió el pasado año. Carcedo comenzó dándole cuerda en sus planes, pero se fue cayendo, poco a poco, del equipo, hasta apenas tener un rol testimonial en el periodo de Fran Escribá. Deja el Zaragoza después de 38 partidos, con un gol (de penalti, en su debut contra el Málaga) y una asistencia.

Con Eugeni ya desvinculado y Sabin Merino cercano también a su respectiva salida, a Juan Carlos Cordero aún le quedarán por resolver las últimas: James Igbekeme y Manu Molina. Con el nigeriano, se está negociando una rescisión pero el jugador aún no tiene definido su destino posterior después de haber sido ofrecido en Polonia y otras ligas europeas. Va a tratar de quedarse en España, pero si no le sale una propuesta su salida puede demorarse hasta final del mercado. Por otro lado, Manu Molina está en una situación parecida. Su idea es apurar al máximo su rescisión mientras busca un equipo en Segunda División. Esa es su prioridad. Si no le sale nada en la categoría, tiene muy avanzado un acuerdo con el Deportivo de La Coruña para jugar en Primera RFEF.

Quedaría, por último, el singular caso de Marcos Baselga. La idea, más ante la falta de atacantes capaces de jugar en banda, es que complete la pretemporada en Pinatar, antes de afrontar su salida. El club lo quiere renovar para volverlo a ceder –el Lugo es el último equipo sumado a una larga lista de escuadras de Primera RFEF que lo quieren-, pero no está claro aún que esa renovación se produzca y no debe descartarse otra fórmula de salida.