Cordero encalla en los extremos

El mercado de extremos en Segunda División se está revelando como uno de los más complejos y limitados de este periodo de fichajes y el Real Zaragoza lo está sufriendo en sus carnes. En su caso, con un agravante: tiene la posición bajo mínimos en el actual diseño de la plantilla y los primeros amistosos preparatorios se acercan a la vuelta de la esquina. El equipo de Fran Escribá descorre esta semana el telón de los ensayos con fuego real frente al Deportivo Aragón y el Teruel -y con la concentración de Pinatar a la vista-, y lo hace con la posición en precario. Con Bermejo lesionado y con Puche como único componente de la primera plantilla especializado en esa posición. Así, el Zaragoza va a echar a rodar sin jugadores de banda.

Juan Carlos Cordero quiere al menos dos jugadores ahí, además de Mollejo. El director deportivo ha activado diferentes operaciones sobre esta demarcación durante el mercado, intensificando la búsqueda de una de estas piezas desde hace diez días. Para entonces esperaba contar ya en estas fechas con Mollejo, la vía que más sencillez permitía al tener el sí rotundo del jugador, pero la negociación con el Atlético encalló la semana pasada.

Por otro lado, opciones iniciales como Jordi Mboula se desvanecieron por las pretensiones salariales del catalán después de avanzar un acuerdo con el Mallorca similar al firmado por el Hellas Verona italiano para cerrar su fichaje. La alternativa de Salvi, cara y dificultosa, está aplazada al tramo final del mercado si aún fuese necesario, porque exige esos plazos.

Así que el Zaragoza, en los últimos diez días, se ha centrado en otras opciones. La más accesible desde el punto de vista del jugador es Andrés Martín, por quien Cordero ha negociado con el Rayo Vallecano una incorporación mediante la fórmula de un traspaso a la que el club vallecano aún no da el visto bueno. Aunque solo le resta un año allí y no cuenta para la próxima temporada, el Rayo exige unos términos que el Zaragoza ahora no puede afrontar. En este punto, está congelada la operación porque con el jugador el acuerdo es más sencillo.

La otra vía ha sido Germán Valera. Su nombre lleva encima de la mesa del Zaragoza desde final de la pasada temporada, dentro del movimiento de sinergias con el Atlético de Madrid, pero el club aragonés lo ha tenido como una opción poco factible por su cartel de mercado. El Zaragoza se ha encuentrado a la espera de los acontecimientos sobre su salida del Atlético tras jugar cedido el pasado curso en el FC Andorra. Es una opción que gusta mucho a Cordero por su proyección y porque traerlo ahora significaría establecer un posible vínculo de futuro, pero el jugador, sus agentes y el Atlético están esperando a que cristalice alguna propuesta de Primera. Ahora mismo, esta es una vía ciega y a la que el club aragonés, como desde hace semanas, concede muy pocas oportunidades.

Esta semana, antes del viaje a Pinatar, se espera culminar al menos la cesión de Mollejo, a la que aún le faltan algunos detalles significativos, pero, sobre todo, Juan Carlos Cordero quiere desbloquear la llegada de algún otro extremo más. Por aquí podrían llegar las novedades sobre Andrés Martín o por otros de los extremos valorados que están o pueden entrar en el mercado próximamente, como son el hispanoargentino Juan Cruz (Betis), el francés Haissem Hassan (Villarreal B), Konrad de la Fuente (Marsella) o Arnau Puigmal (Almería).

Además, Cordero no se olvida de Bebé: si en agosto se observa un mínimo resquicio deportivo y económico para que se pueda negociar su vuelta con el Rayo Vallecano, el director deportivo del Real Zaragoza va a dejar abierto el fichaje de un extremo hasta esa etapa del mercado. De momento, toca esperar y mirar otras vías.