Vada busca destino en Segunda

Valentín Vada firmará en los próximos días su salida del Real Zaragoza, una vez que Juan Carlos Cordero le trasladó que no se contaba con él, y ahora busca destino en Segunda División. En los últimos meses, el centrocampista argentino ha sondeado diferentes agencias de representación con el objetivo de que su nombre se pusiera en el mercado, siempre con la prioridad de permanecer en el fútbol español, en Segunda División.

Valentín Vada maneja el interés de algunos equipos de la categoría, pero los términos económicos se alejan de sus pretensiones. Mejores opciones en ese sentido se le han abierto fuera. El Fluminense brasileño es uno de los equipos que lo pretenden, además en Francia, en la Ligue 2, es un nombre con buen cartel y desde hace semanas su agente en el aquel país ha trabajado posibles destinos, como la alternativa del Girondins de Burdeos, donde ya jugó, siempre abierta.

Antes de todo, el Zaragoza y Vada deben firmar el acuerdo de salida. Cordero ya dijo hace un mes que incluso el jugador había planteado seguir en una condiciones mejoradas. "Vada me trasladó si había opción de mejorar su contrato y le dije que no era posible. Se ejecutará la cláusula de salida, algo que ya nos ha dicho, aunque no la ha confirmado aún con burofax, pero está su palabra. Me trasladó su idea de marcharse", señaló el director deportivo del Real Zaragoza.

Esa cláusula de salida (que ejecuta el futbolista, no el club) lleva ligada una indemnización por ‘cortar’ el contrato, tal y como acordó el futbolista con Torrecilla cuando lo fichó para dos temporadas más otra opcional en verano de 2021. Esta cantidad ejerce de compensación, de 100.000 euros, porque no se incluyó en los salarios anuales del contrato firmado con el Zaragoza cuando llegó del Almería -donde tenía un suelo más alto- con la carta de libertad.

En los próximos días, se espera que el jugador y el Zaragoza resuelvan este trámite y se anuncie oficialmente que Valentín Vada también causa baja en la disciplina del club aragonés, uniéndose así a las salidas de Zapater, Ratón, Alarcón, Bebé, Larrazabal, Mollejo, Gueye, Giuliano Simeone, Gabi Fuente, Carlos Vigaray y Ángel López.