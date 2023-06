Oficial: Carlos Vigaray deja el Zaragoza

El Real Zaragoza anunció este lunes la salida de Carlos Vigaray, con quien se ha alcanzado un acuerdo para la resolución de su contrato. Al lateral derecho le queda un curso más de vinculación con el club. Este adiós sube una marcha en los esfuerzos de Juan Carlos Cordero por sacar de la plantilla los jugadores sin sitio. Apuntan a seguirle ahora Vada, James Igbekeme, Quinteros, y Sabin Merino.

Vigaray ha estado cuatro temporadas en La Romareda, desde 2019, pero apenas ha podido jugar 54 partidos debido a varias lesiones que lo han condicionado, como durante casi toda su carrera. Pero en plenitud, en su pico de forma como en la temporada de la pandemia en la que el Zaragoza iba lanzado hacia Primera, dejó impronta de jugador de categoría superior.

Vigaray aceptó rebajarse su salario hace 10 meses a cambio de un año más duración, aunque el Zaragoza podía cortar esa temporada adicional abonando un indemnización compensatoria equivalente a lo que el jugador había aceptado dejar de percibir. El Zaragoza ha negociado esa cantidad y ahora Vigaray es libre e intentará seguir jugando a nivel profesional, pues aún tiene 28 años y confianza en recuperar su mejor tono físico.

El propio futbolista avanzó su salida en sus redes sociales: “¡Queridos Zaragocistas! Ha llegado el momento deciros que mi etapa como jugador Del Real Zaragoza ha terminado. Quiero agradecer todo el cariño que me habéis mostrado estas 4 temporadas que desde el primer día que llegue me habéis echo sentir especial”.

Además, el ya exfutbolista del Real Zaragoza añadió: “También dar las gracias a todos los trabajadores del club. He vivido momento muy bonitos pero me ha tocado también vivir la parte de las lesiones y ahí quiero agradecer a todos mis compañeros que se preocuparon por mi y me hicieron el día a día mucho mejor! Me voy en paz sabiendo que siempre he dado todo mi en todas las situaciones”, concluyó.