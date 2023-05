De qué va 'El viaje de Arlo', la película favorita de Alberto Zapater, que le recuerda a su padre

Este miércoles, 24 de mayo, Alberto Zapater ha dado su última rueda de prensa como jugador del Real Zaragoza. "Me voy feliz", ha afirmado el futbolista, tras agradecer a sus compañeros, el club, su Ejea natal y a su familia todo lo que le han apoyado durante su carrera profesional. Un discurso marcado desde el primer minuto por la emotividad de la anunciada despedida de un medio centro que lo ha dado "todo" por el equipo de su "vida".

Precisamente ha sido ese, el de su vida personal, el momento que más le ha costado expresar al jugador. Tras unas bonitas palabras de cariño hacia su hermano, su madre, su mujer y sus hijos, Zapater arrancó la despedida más especial para su padre, ya fallecido. Aludiendo a la "película de niños y no tan niños de Disney que más me gusta, 'El viaje de Arlo", no dejó de pasar la ocasión de "reconocer el gran esfuerzo que hizo para que yo llegara a ser lo que soy", según palabras de Zapater.

Argumento de 'El viaje de Arlo'

Pero, ¿de qué trata este filme? Es la historia de un inocente y temeroso dinosaurio que cuenta con la mayor ayuda que se pueda tener para superar adversidades: la de su padre, "como me enseñó a mí el mío", aludió Zapater en su discurso refiriéndose a esta bonita película.

Un argumento que también le sirvió al futbolista para comparar su "vida" a la del protagonista del filme, que pierde a su progenitor mientras que intenta salvar la de su hijo. Tras el fallecimiento Arlo tiene la ardua misión de dejar atrás sus miedos.

"Cuando veo con mis hijos esta película no puedo evitar pensar en todo lo que hizo mi padre por mí. Vi cómo se ganaba la vida, me inculcó que las cosas se logran con mucho esfuerzo. Siempre estaré agradecido por ello, por ayudarme a conseguir mis metas. El padre de Arlo, en la película, le dice que solo podrá dejar su huella en la pared y yo siento que he dejado huella y me he sentido futbolista y futbolista del Real Zaragoza", comentó, entre lágrimas, el eterno capitán zaragocista.