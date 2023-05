Francho Serrano: "Zapater es mi ídolo, siempre soñé con ser como él"

La cuenta atrás de la despedida de Alberto Zapater al Real Zaragoza coge velocidad y su figura se sitúa así en el centro de la vida del club. Al menos, por unos días, el adiós del capitán atrae focos, interés y bonitas palabras. Como las dedicadas este martes por Francho Serrano, zaragocista, canterano, aragonés, centrocampista, humilde y profesional, valores e identidad que le definen y le unen a quien dejará de ser su compañero en unos pocos días. Alguien que, según ha apuntado desde las instalaciones del Grupo Saphir en un evento promocional con el patrocinador del club, ha marcado sus primeros pasos en el fútbol y le ilumina los que debe dar en el futuro.

“Será un día triste porque Alberto para mí es mi ídolo, siempre había soñado ser como él y con su figura. Me he identificado mucho con él desde que sigo al Real Zaragoza y desde que entré al club. Será un día triste, pero también feliz, porque se le intentará reconocer todo lo que le ha dado al zaragocismo para que él se pueda ir de su casa como se merece”, subrayó Francho, fiel a su verbo reposado, maduro y amueblado.

El joven mediocentro ya ha cruzado la barrera del centenar de partidos con el Real Zaragoza con apenas 21 años. Con 18, ya estaba rescatando al primer equipo de etapas apuradas junto a sus compañeros de camada, Alejandro Francés e Iván Azón, todos ellos acogidos bajo el paraguas de Zapater como referencia máxima para quienes asomaban la cabeza desde la cantera. “Sobre todo, me quedo con el profesionalismo que Alberto transmite. Siempre ha estado pendiente de los jóvenes ayudándonos y dándonos consejos. A mí siempre me decía que fuera yo mismo, que siguiera trabajando con la humildad y trabajo del primer día. Me dijo que ojalá yo tuviera la suerte de tener una carrera tan larga como la suya”, apuntó Francho.

La salida del equipo de Zapater después de que los responsables deportivos hayan concluido que no hay razones futbolísticas, técnicas y tácticas para que así sea, ha convertido el final de temporada en una semana especial. "Lo hemos vivido con tranquilidad. Va ser un día complicado para todo el zaragocismo pero también un gran día. Queremos tomarlo con la máxima tranquilidad posible y llevarlo lo mejor que podamos. Queremos despedir al capitán como se merece”, insistió, dispuesto a asumir el legado de quien ha defendido la camiseta de Real Zaragoza en más de 400 partidos.

“Esta una plaza difícil, pero estoy contento con mi trabajo y he dado ese plus este año que me ha hecho dar un paso adelante, situarme un escalón por encima y quitarme esa vitola de canterano. Si tengo que coger el relevo de Zapater será difícil pero lo afrontaré con las máximas ilusión y ganas posibles”, recalcó Francho Serrano. “A mí me pareció una idea chula el dar ese cambio en el brazalete para la despedida de Zapater, con esa banda del Pilar en mitad del escudo, con los colores del club... Ojalá algún día pueda dar ese paso yo y ser capitán, sería otro sueño para mí”, admitió.

Francho no se consideró indicado para valorar las razones del club en la salida de Zapater. “Personalmente, más allá de lo futbolístico, como compañero, ojalá pudiera estar con Alberto toda la vida en el vestuario, por lo que aporta al club y a los compañeros. Luego ya, sobre la decisión, habrá sido un tema consensuado y analizado, así que supongo que se habrá tomado la mejor decisión. Yo no me puedo meter ahí ya”, finalizó.

Visita al Grupo Saphir

Las palabras de Francho se han producido en el marco de la visita institucional realizada por el Real Zaragoza a las instalaciones del Grupo Saphir, compañía que patrocina al club mediante su firma Caravan Fragancias. Allí, al polígono Malpica, donde les esperaban los hermanos Jorge e Ignacio Sierra, máximos responsables de la empresa, han acudido en pleno las principales figuras de la entidad: los consejeros Juan Forcén, Emilio Cruz, Mariano Aguilar y Cristina Llop, además del director general Raúl Sanllehí y el director deportivo Juan Carlos Cordero. A ellos, se les han unido los futbolistas de la plantilla, el cuerpo técnico encabezado por Fran Escribá y otros empleados del club.