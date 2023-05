Cambio de horario del Ibiza-Real Zaragoza en la tarde del próximo sábado día 20

Como era de prever, el próximo partido del Real Zaragoza en Ibiza cambia de horario respecto del inicialmente marcado por La Liga para la penúltima jornada de liga, la 41ª, que según la normativa ha de jugarse ya en horarios unificados -como la siguiente y última- al estar ya en juego los posicionamientos definitivos en la competición. No hay modificación de día, que seguirá siendo el sábado día 20 de mayo, pero sí de franja horaria.

Los partidos con cuestiones mayores en disputa, casos del ascenso directo, la promoción de ascenso o el descenso, siete de los once, son los que se quedan anclados en el horario programado en un principio por el ente organizador del torneo: a las 18.30 de ese sábado.

Pero los que no tienen tanta enjundia y simplemente repercutirán en la clasificación en lo referente a los puestos a ocupar por sus protagonistas, han sido desplazados a otras ubicaciones. El Ibiza-Real Zaragoza se adelanta al anterior tramo de la parrilla televisiva y comenzará en el estadio de Can Misses a las 16.15, en la sobremesa sabatina.

Otro duelo de segundo grado de importancia, el Tenerife-Burgos, se retrasa a las 21.00 de ese sábado. Y los otros dos cambian incluso de fecha, pasando a dirimirse el domingo: serán el Oviedo-Racing de Santander, a las 16.15; y el Leganés-Andorra, a las 18.30.

Esta maniobra de adecuación de horarios para la penúltima jornada tendrá una réplica similar siete días más tarde, cuando se afronte la última, en la que el Real Zaragoza recibirá en La Romareda al Tenerife. En un princio, está previsto que los once partidos comiencen a las 21.00 del sábado 27. Pero no será así y aquellos en los que no haya en liza nada relevante se reubicarán. Es casi seguro que el que enfrente a zaragocistas y chicharreros sea uno de ellos, algo que se conocerá el lunes que viene.