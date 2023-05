El Real Zaragoza reservó ayer plaza, por undécimo año consecutivo, en Segunda División. Es triste, pero la salvación se convirtió en el objetivo real del equipo casi desde el inicio de la temporada, a pesar de que algún tramo de la liga dejó escapar alguna que otra pequeña ilusión. La victoria ante el Cartagena se fundamentó en la solvencia, esa virtud tan poco valorada como importante en esta categoría. De la Segunda División no se sale con fuegos artificiales, sino con oficio. Con equipos bien armados, trabajados, compactos, seguros.

Eso es lo que fue ayer el Real Zaragoza. Y lo que no ha sido durante la mayor parte del curso. Esto era lo que hacía falta. Su fiabilidad atrás frente al Cartagena le bastó para minimizar a un rival que aún tenía ínfulas de ascenso, pero que pareció muy menor. El bloque de Fran Escribá fue eso, un bloque pétreo que no dejó resquicios al rival. La mejor prueba es que el Cartagena tuvo más el balón, colgó más pelotas al área, merodeó con insistencia el área del Zaragoza... pero Cristian apenas tuvo trabajo real. Casi no le tiraron a puerta al portero argentino, pese al asedio de los cartageneros. Con eso le bastó a un Zaragoza que no contaba con Simeone y en cuya punta de lanza no tuvo al mejor Iván Azón posible, trabajador como siempre pero poco atinado ayer.

Si la solvencia defensiva hubiera sido mínimamente constante durante toda la temporada, a estas alturas el Real Zaragoza estaría luchando por otras cosas. La única esperanza que queda es que esta inercia positiva que se ha enganchado en la recta final del curso se prolongue hasta la temporada que viene, que se convierta en unos cimientos sólidos sobre los que edificar algo bonito. Veremos.