Juan Carlos Cordero: "Vender un ascenso en julio es una mentira"

Cuando aún quedan tres partidos para que termine la décima temporada en Segunda División para el Real Zaragoza, Juan Carlos Cordero evita la palabra ascenso de cara a la próxima. El director deportivo del club fija el reto para la campaña 2023/2024 en “estar con los mejores”. Cree que en la capital aragonesa tiene “un reto apasionante” por delante, señala que ha llegado para hacer “algo grande” por el club, pero “con los pies en el suelo”.

En una larga entrevista concedida a un pódcast de LaLiga llamada ‘Arquitectos’, Juan Carlos Cordero es claro: “Vender un ascenso en julio es una mentira. Nuestro cometido es generar un equipo con personalidad y que la gente crea, y es lo que nos gusta hacer. Queda bien hablar de ascenso, vende bien, pero eso te dura un día o dos y va en contra del día a día del entrenador y los jugadores”. El directivo cartagenero cree que “no hay que ponerse retos grandes, sino ilusiones importantes”. “El objetivo tiene que ser estar entre los mejores y llegar a la parte final para poder luchar por la parte importante. Hay que marcarlo desde ya”, insiste.

Cordero admite que llega el reto de devolver al Real Zaragoza al lugar que se merece, pero insiste en la complejidad de alcanzar un ascenso, como buen conocedor de la categoría que es. Y trata de inculcarlo y transmitirlo a los nuevos gestores del club: “Los propietarios me presentaron el proyecto, el motivo por el que han venido a un club con una deuda histórica. Si gente tan importante ha apostado por esto, si han apostado como director general por Raúl Sanllehí, con experiencia en el Arsenal y el el Barcelona… sabes que estás en el barco con gente que apuesta a ganadora. Pero eso no quiere decir que vaya a ser sencillo. La categoría no la conocen bien. Yo sí, y sé que esto no va a ser llegar y besar el santo, y esta temporada es la prueba”.

Aún así, Cordero cree que de cara a la próxima temporada “se puede hacer un proyecto ilusionante” y “generar expectativas para estar entre los mejores”. Cree que la Segunda División “está entre las 7-8 mejores de Europa”, y fija objetivos progresivos siempre que se enfrenta a una nueva temporada: “Lo primero es lograr los 50 puntos. Hay equipos muy importantes que han bajado a Segunda B; si tienes margen, puedes luchar por el ‘play off’; y si estás cerca del ‘play off’, puedes ir a por el ascenso directo. Pero por ese orden”.

El director deportivo del Real Zaragoza cree que, tras diez temporadas en Segunda, este año “el público de Zaragoza está madurando a marchas forzadas”. “Lo veo en las diez últimas jornadas, está conociendo más la categoría, que es durísima. El equipo también lo está haciendo, se está viviendo de forma conjunta con la afición”, algo que considera “muy importante para la temporada que viene”.

Tras una plantilla que este año ha pecado de una cierta bisoñez, Juan Carlos Cordero quiere para la temporada que viene jugadores “con experiencia” que mezclen bien “con los jóvenes”. “Quiero un equipo solidario, con equilibrio y que no reciba goles, eso es fundamental en esta categoría. Y luego que tenga gente con velocidad, descaro, con gol… Es lo que queremos para la temporada que viene”. Un trabajo que están llevando a cabo desde hace tiempo “con la ayuda del entrenador”, ya que considera que la complicidad con Fran Escribá en este proceso “es fundamental para hacer un equipo con personalidad”.

"Bebé ha hecho creer a la ciudad que podemos ganar partidos, que somos mejores de lo que pensábamos"

Cree que el proyecto del club “tiene que basarse en la cantera”, ya que la Ciudad Deportiva “es una cuna de jugadores que suben bien formados de la base a nivel futbolístico, a nivel táctico y a nivel de persona”. Para el año que viene quiere “la mayoría de jugadores en propiedad posibles”, aunque es consciente de que las limitaciones económicas hará que vengan “jugadores cedidos que tienen que marcar la diferencia”, como ha pasado en este mercado de invierno con Bebé.

Sobre el portugués, determinante para el equipo en la segunda vuelta, Cordero fue especialmente elogioso, aunque sin mojarse sobre su posible continuidad: “Es un claro ejemplo de un jugador que quiso venir para ser feliz. Ha venido para ser feliz jugando al fútbol en un momento complicado, y logró impregnar y contagiar al equipo y a la ciudad de entusiasmo, alegría, de creer… y de gol. Ha hecho creer a la ciudad que podemos ganar partidos, que somos mejores de lo que pensábamos”.

Por último, señala cuáles son las principales competiciones de las que se nutre su agenda de posibles fichajes: “Portugal, la primera y segunda de Francia, Croacia… Pero la base es conectar con Primera y Segunda, los filiales de España y filiales de ligas extranjeras, de gente joven que no acaba de entrar en sus equipos”.