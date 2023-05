Fran Escribá: “Hay que quedar lo mejor clasificado posible”

Conforme la temporada del Zaragoza va perdiendo tensión competitiva; más cuesta encontrarle alicientes a las jornadas pendientes, aunque Fran Escribá, en la antesala de jugar contra el Cartagena en la cita que puede darle redondeo matemático a la salvación, se esfuerza en que su equipo no pierda fuelle, mantenga su pulso vivo, y respete los códigos y el decoro del buen competidor. “Alicientes hay muchos, no hay un objetivo grande pero alicientes los hay. No comparto eso que se suele decir de la falta de motivación. Nos jugamos mucho, todos se están jugando cosas. El que juega es porque creo que lo vive, tenemos un grupo sano y honesto. El equipo entrena a tope, no ha habido ni un solo ápice de relajación. Nos quedan dos partidos delante de nuestra gente y tenemos que dar el máximo para sacar el mayor número de puntos posibles”, apuntó Escribá

En este sentido, el Zaragoza aún debe definir su clasificación final. Aunque las cantidades exactas de la bonificación por resultados deportivos de los derechos de televisión aún no están concretadas, la diferencia entre acabar 8º y 18º puede estar en torno al millón de euros. Un pellizco que en el contexto económico del Zaragoza y sus limitaciones es un buen botín. El vestuario lo sabe. “Hace un mes lo dije en el vestuario para hacer más partícipe al jugador. Somos muy conscientes de que cuanto más arriba quedes, más dinero ingresará el club, al margen de que como deportistas hay que intentar quedar lo mejor clasificado posible”, señaló el entrenador.

Para el partido contra el Cartagena, Fran Escribá tiene la baja de Fran Gámez, por lo que el lateral derecho concentra su principal foco de intervención esta semana. “Tenemos dos opciones muy buenas: suplirlo con Larra o con Francés. Mi primera opción es Larra, y yo creo que es lógico, aunque Francés se inició en el fútbol como lateral y por su calidad y polivalencia puede jugar ahí”, explicó este jueves en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva.

El encuentro frente al Cartagena aún contempla otra novedad: el regreso de Mollejo. “Va a entrar en la convocatoria. Ha hecho una rehabilitación estupenda y está muy bien. Creo que va a tener muchas opciones de participar durante el partido”, señaló, antes de un encuentro en el que el Zaragoza buscará recuperar la dinámica vencedora perdida en Oviedo. “El equipo estuvo más cerca de ganar que de otra cosa. Fuimos ambiciosos y fuimos a por el partido, pero estas cosas pasan en el fútbol. También nosotros hemos ganado al Andorra en el último minuto o al Ibiza en el descuento. No perdimos por estar encerrados. Las mejores ocasiones fueron nuestras y ni nos faltó intensidad ni actitud”, subrayó el preparador valenciano.

Del Cartagena, el entrenador del Real Zaragoza resaltó su campaña: “Es un rival que juega muy bien y está haciendo una temporada espectacular. Si algo hemos hecho bien es que podemos perder, empatar o ganar. Lo que no podemos permitir es que después del partido alguien diga que el otro equipo tenía motivación. No pueden echarnos en cara que nosotros no la teníamos y lo hemos demostrado, contra equipos como Granada o Las Palmas”.

Escribá admite de que es normal que se piense también en la próxima temporada. “Es lógico que pensemos en la próxima pretemporada, en fechas y amistosos, porque esto va muy rápido. Pero a nivel futbolístico estamos centrados en el Cartagena”, dijo.

Uno de los nombres propios de la planificación es Giuliano Simeone, sus opciones de seguir o su adiós definitivo. “No hemos hablado de Giuliano”, aseguró. “Está ilusionado con poder jugar el último partido”, añadió el entrenador.