Sanllehí: “Pondremos todas las herramientas para reforzar la plantilla al máximo”

A falta de tres jornadas y con la permanencia virtualmente sellada, el interés del Real Zaragoza se centra en la próxima temporada. Aunque la posición definitiva no es insustancial en términos económicos, puesto que cada club percibe una cantidad en función de la clasificación, los dirigentes zaragocistas orientan su pensamiento al que, después de una década en Segunda, debe ser por fin el proyecto del ascenso.

Con Juan Carlos Cordero y Fran Escribá escogidos como “pilares fundamentales” del área deportiva, los esfuerzos de Raúl Sanllehí se centran en proporcionarles los “máximos recursos” para que puedan confeccionar una plantilla competitiva.

Así lo ha indicado el director general zaragocista este miércoles, asegurando que la entidad pondrá “todas las herramientas que estén a su alcance y disposición” para tener la “capacidad de reforzar la plantilla” de cara al curso 2023-23.

Las palabras de Sanllehí han tenido lugar en un acto de homenaje a los héroes de la Recopa, donde ha vuelto a reconocer que el objetivo de la nueva propiedad no es otro que llevar al Real Zaragoza a Primera División, mostrándose su “ilusión” por que la próxima campaña sea la definitiva.

“Estamos trabajando en ello desde que se cerró el mercado de invierno. Tengo mucha confianza porque hay una base de plantilla con la que estamos muy satisfechos”, ha señalado, antes de recordar que, a pesar de la ampliación de capital aplicada por la nueva propiedad, el club sigue estando “muy limitado” económicamente.

“La inversión de la propiedad no está directamente relacionada con el límite salarial. No hay mucho margen, y dependerá de los movimientos que podamos ir haciendo internamente, dentro de los gastos diarios. El límite salarial, simplificándolo mucho, es que no puedes gastar más de lo que ingresas; y los ingresos que tenemos básicamente están marcados. Estamos en los topes de todo: esponsorización, ‘ticketing’...”, ha añadido Sanllehí, remarcando que “una de grandes fuentes de ingresos” procede de las entradas y los abonos.

Esta parcela, precisamente, ha sido objeto de debate en la última semana. El Real Zaragoza ha abierto un periodo de 24 días, desde el 8 hasta el miércoles 31 de mayo, para que los socios puedan renovar sus carnets de manera anticipada, ofreciéndoles la ventaja de mantenerles el precio de sus localidades respecto a la campaña que está a punto de finalizar.

Sobre esto, Sanllehí ha aclarado que la intención del club es premiar «la lealtad y fidelidad» de estos socios, pero no ha adelantado cuál será el precio del siguiente abono. «Tenemos que tener un consejo a final de temporada. Tenemos que sentarnos a valorarlo», ha dicho.