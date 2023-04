Lluís López: "Queremos ganar el máximo número de partidos posibles"

Lluís López, central del Real Zaragoza, fue este martes por la mañana el portavoz del equipo en la Ciudad Deportiva. El futbolista resaltó el buen momento del equipo después de las victorias contra el Levante y el Granada, y el impulso tomado hacia la salvación.

López se ha instalado en el once en los últimos partidos pese a que su nivel defensivo sigue siendo poco fiable, pero Fran Escribá le ha bañado de confianza gracias a su buen uso del balón y lo ha ubicado a la sombra de la figura siempre protectora de Jair. “A nivel individual debo ayudar en todo lo que posible cuando sea necesario. Creo que mi respuesta ha sido buena cuando he sido requerido”, señaló el futbolista catalán, destacando el crecimiento del equipo en los últimos encuentros. “El día de Málaga y contra el Alavés, ante quienes recibimos muchos goles, fueron partidos clave para que dentro del vestuario viéramos que teníamos que aportar más. A partir de ahí hemos logrado puntos y victorias. Se ha demostrado que estamos en una buena dinámica”

El jugador barcelonés considera que el camino hacia la permanencia está avanzado, pero aún no está sellado. “Mientras matemáticamente no sea así, no lo damos por hecho. Es verdad que hay una distancia considerable y muchos equipos de por medio. A nivel de jugadores, de equipo y de club, nosotros queremos ganar el máximo número de partidos”, explicó.

Lluís López finaliza contrato el próximo 30 de junio y el club tiene la opción de ampliarlo dos años más con una notable subida salarial. “De momento quiero centrarme en acabar la temporada. Hay una opción de dos años más prorrogables y yo soy muy feliz aquí”, indicó, sin profundizar en más detalles.

El jugador del Real Zaragoza indicó la importancia de contar con la plantilla lo más al completo posible, eso hace que se pueda aspirar a ganar a cualquiera. “Esta liga es muy competitiva y lo hemos visto esta jornada con los de arriba, que no ha ganado ninguno de los cinco primeros. Lo que intentamos es, semana a semana, hacer lo que nos pide el entrenador. Cuando tienes más jugadores a disposición pues hace que subamos el nivel competitivo y podamos estar a la altura de cualquiera y competir por los tres puntos”, explicó López.

El defensa considera la competencia en su posición muy positiva. “La competitividad es buena, sana y ayuda al equipo. Como hay momentos para los equipos también los hay para los jugadores. Nosotros trabajamos para estar lo mejor posible y encajar lo menos posible. Luego decide el míster lo más adecuado para el equipo”, analizó el jugador del Real Zaragoza.