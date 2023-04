Fran Escribá: "Estamos compitiendo muy bien"

Fran Escribá se mostró muy feliz por la victoria contra el Granada, un triunfo clave hacia la tranquilidad y que se fraguó con un fútbol serio y solvente que dejó muy satisfecho al entrenador. “Hemos hecho un gran partido. Hemos jugado bien. Hemos generado más de lo que nos han generado. Teníamos un poco de desajuste con la posición de Melendo, pero lo hemos corregido. Un partido muy completo”, dijo el técnico del Real Zaragoza al concluir el choque.

El entrenador destacó el papel de las banda en el triunfo. “Nos gusta preparar el partido mirando al rival, pero sin obsesionarnos en eso. Sabíamos que les podíamos hacer mucho daño por las bandas, porque sus interiores se metían muy adentro. Estoy muy satisfecho en todas las facetas”, señaló.

Fran Escribá subrayó la mejora del equipo, constante y sostenida, que le ha llevado a sumar siete victorias seguidas sin perder. “El equipo se está acercando al ideal que yo tengo. Miramos a portería y defensivamente estamos bien. Tengo la sensación de que a quienes elija van a competir bien. Aquellos que juegan poco, sé que van a competir bien porque el colectivo es serio y muy compacto en todas las facetas”, apuntó el preparador.

“Tengo claro el proyecto. Estoy encantado de estar aquí. Yo siempre he estado contento. Yo tengo que sacar el mejor rendimiento a los jugadores. Después de Málaga hablamos y nos dimos cuenta que con jugar solo no sirve, sirve competir. Si juegas bien y no compites es muy complicado. Desde ese día lo estamos haciendo muy bien”, analizó Escribá.

Después de empatar en Valencia contra el Levante, la victoria frente al Granada eleva los méritos del equipo a estas alturas de la temporada. “Cuando se planteaba el calendario tan difícil, hemos demostrado que competimos bien contra los rivales. Todos los partidos tenemos opciones. No hay calendario difícil. Todos los rivales son difíciles”, indicó Escribá, que no quiere mirar atrás a posibles oportunidades perdidas. “Yo asumo los errores. Nos hemos dejado puntos por el camino. Me da rabia. Ahora no podemos pensar en nada más que el Racing de Santander. Siempre he dicho que nos íbamos a salvar. No lo estamos aún, pero no me muevo de mi sitio. Todo lo que hemos dejado atrás ya no nos sirve”, insistió, antes de elogiar a Carlos Nieto. “Nieto es muy buen lateral. Es un profesional espectacular. Me gusta verlos cuando juegan, pero también cómo son cuando no juegan”.