Así ha sido el golazo de Fran Gámez que ha dado los tres puntos al Real Zaragoza

Fran Gámez ha marcado su primer gol con la camiseta del Real Zaragoza, y lo ha hecho de la mejor manera posible. Un derechazo inapelable que se ha colado por la escuadra de la portería del Granada y que ha servido para que su equipo sume tres puntos importantísimos para lograr la permanencia.

Ha sido en el minuto 36, cuando el lateral derecho del equipo de Escribá ha entrado en el campo rival con decisión; ha conectado con Sergio Bermejo, que le ha doblado bien por la derecha; el centrocampista ha cedido atrás de nuevo a Gámez en una preciosa pared de primeras en el pico del área; y el lateral ha conectado, también a la primera, un disparo cruzado que se ha colado por el palo contrario.

Ha sido un golpeo tan complicado como estético. Un derechazo con el exterior del pie que ha imprimido una rosca perfecta al balón. Y que ha adelantado al Real Zaragoza ante el Granada con un tanto que ha acabado por ser decisivo.

El partido de Fran Gámez, al margen del gol, ha sido notable, ya que ha dado bastante profundidad al equipo por su costado. El lateral se afianza en el costado en una posición que ha tenido muchos inquilinos esta temporada.

Tras el partido, el protagonista del gol (y del encuentro) ha señalado: “Hemos dado un paso muy grande para lograr el objetivo ante uno de los mejores equipos de la categoría. Muy contentos por conseguirlos ante nuestra gente. Me gusta atacar, llegar al área y he podido hacer mi primer gol con el Zaragoza, que tenía muchas ganas. Con Sergio me entiendo muy bien, cuando he visto ese taconazo he pensado que tenía que acabar en gol. Llevamos partidos que somos muy competitivos, muy serios en defensa, es la línea para terminar lo mejor posible la temporada”.