Escribá prepara el partido con el Granada en busca de la 7ª jornada seguida con rentas

Fran Escribá empezó este miércoles a matizar los detalles con los que afrontará el complicado partido del sábado en La Romareda frente al Granada, el 3º en la clasificación y serio aspirante al ascenso directo en esta recta final de la liga de Segunda División 22-23. Y lo hizo sin más alteración que la consabida baja de Vada, tras la leve contractura en los aductores sufrida en su polémica participación de 14 minutos en el campo del Levante. El resto, todos están en condiciones de afrontar uno de los duelos más difíciles de esta temporada que llega en el momento crucial del torneo, cuando ya la tabla clasificatoria adquiere sus facciones y su rostro definitivos.

El objetivo es seguir sumando por séptima jornada consecutiva. Y es que el equipo zaragocista acumula seis partidos seguidos puntuando. No a un ritmo alto, dado que han sido cinco empates los cosechados en este último tramo (frente al Burgos, Lugo, Huesca, Albacete y Levante), con una sola victoria, el 3-0 al Leganés, pero sí suficiente como para poder esgrimir que se trata de una racha positiva. Son ya tiempos donde, cuando un equipo se halla inmerso en la pelea por la permanencia matemática y tiene cierto colchón de seguridad con el peligro (6 puntos más el 'golaverage'), lo más importante es no perder.

La plantilla trabajó en el campo 5, el central de la Ciudad Deportiva. Un cambio de medioambiente que, de vez en cuando, pone en marcha el cuerpo técnico. En un día frío, de cierzo, los blanquillos iniciaron los ensayos tácticos que concluirán en la sobremesa sabatina en La Romareda (16.15), en plenas fiestas de Semana Santa, seguramente con desbandada de muchos aficionados a los que el horario del choque con los nazaríes los ha descabalgado de poder asistir in situ al estadio.

Bebé volverá a la titularidad con total seguridad, después de quedarse fuera del once incial en las dos últimas jornadas, contra el Albacete y el Levante, a causa de su convocatoria con Cabo Verde. El que le deje su puesto, respecto de lo que Escribá planteó en el Ciutat de Valencia el pasado viernes, será Alarcón, ya que no parece probable la apuesta por el 'trivote' que el técnico propuso y que, al ver que no funcionaba según su plan ideal, ya desmontó sobre la marcha a la media hora de ese último partido ante los granotas.

Del resto del equipo que puede presentar en la exigente cita con el Granada, la única duda es la que ya se ha convertido en habitual: ¿quiénes serán los dos defensas centrales? En Valencia jugaron Lluís López y Jair. Esta vez, si se da la rutinaria rotación, parece que le toca volver a Francés, pero no está nunca claro por quién de los otros dos. Escribá justifica esta conducta suya como entrenador con el razonamiento de que apuesta por los que se ajustan mejor a las características de los delanteros del equipo rival. Los puntas rojiblancos, el pichichi albanés Uzuni (20 goles lleva) y Callejón, son tipos rápidos, móviles. Así que Jair parece tener alguna papeleta más que los otros dos para ser suplente, si el preparador zaragocista no modifica sus hábitos adquiridos sobre todo desde Navidad hasta hoy.