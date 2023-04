Vada no tiene rotura muscular y el daño es en la pierna que no llevaba vendada

Valentín Vada ya tiene diagnosticada la lesión que obligó el pasado viernes a su sustitución en el minuto 53 del partido del Real Zaragoza frente al Levante en Valencia y que fue origen de un evidente conflicto interno en el vestuario, tal y como declaró el propio entrenador, Fran Escribá, al término de ese duelo que acabó 1-1.

Y Vada no tiene rotura muscular. Su daño es el más leve posible: una contractura en la zona de los aductores, en la ingle. La singularidad del caso es que, finalmente, la ingle dañada es la izquierda, no la que llevaba vendada antes de entrar en el campo en el minuto 39 en vez de Alarcón (Vada no fue titular ante los granotas) y que fue la chispa que generó el problema con el técnico zaragocista, según quedó patente en la rueda de prensa posterior al envite.

El parte médico oficial del club, hecho público al final de esta tarde del martes tras pasar Vada por el túnel de resonancias magnéticas nucleares, es el siguiente:

"Tras las molestias sufridas por Valentín Vada durante la segunda parte del partido frente a la UD Levante, disputado el pasado viernes 31 de marzo y que le obligaron a ser sustituido, el jugador fue sometido a pruebas radiológicas realizadas en las últimas horas que han descartado que sufra una rotura muscular. De esta manera, al jugador se le diagnostica una ligera contractura a nivel del aductor mediano de su pierna izquierda. El futbolista queda pendiente de evolución".

De este modo, Vada, que no se entrena con el equipo esta semana como es lógico, solo apunta a ser baja médica este próximo sábado frente al Granada en La Romareda. Si todo transcurre con normalidad en su recuperación, podría estar apto de nuevo para la siguiente jornada, que será de nuevo con el Real Zaragoza como local, frente al Racing de Santander el sábado día 15.