El Real Zaragoza estudia recurrir la tarjeta roja a Zapater

El Real Zaragoza estudia desde primera hora de la mañana de este lunes la opción de presentar un recurso, previas alegaciones, en el que se solicite al Comité de Competición la anulación de la tarjeta roja y consiguiente expulsión que sufrió Alberto Zapater en el minuto 35 del partido de este domingo en Huesca. El departamento jurídico del club analiza las imágenes y los detalles por su fuese posible armar un pliego de descargos coherente y susceptible de obtener la razón en la polémica decisión del árbitro cántabro López Toca, que no tuvo rectificación posterior desde el videoarbitraje (VAR), donde el responsable era el asturiano Areces Franco.

Zapater elevó la pierna en pos del balón en una acción en la que no vio la presencia de Sielva, centrocampista del cuadro oscense, que buscaba golpear la pelota con la cabeza. El árbitro consideró (y el VAR no rebatió) que el capitán zaragocista golpeó con su bota la cabeza de Sielva. El futbolista de Ejea de los Caballeros contradijo esa apreciación al término de partido, asegurando con rotundidad que no tocó en ningún momento a su rival, que incluso frenó y retiró la pierna, y que, pese a poderse señalar juego peligroso (lo que acarrearía únicamente tarjeta amarilla), en ningún caso puede ser considerado juego violento o agresión digna de roja y expulsión.

La decisión modificó sustancialmente la marcha del partido, que en esos momentos ganaba el Real Zaragoza 0-1 con un gol de Bebé cuatro minutos antes y, además, el Huesca se había quedado en inferioridad numérica en el 27 tras la otra expulsión de partido, la del capitán azulgrana Jorge Pulido, por una entrada -esta sí violenta- por detrás a Simeone sin ninguna posibilidad ni voluntad de disputar el balón en medio campo. Pasados 13 minutos después de la decisión de López Toca de equilibrar el número de jugadores de los dos equipos echando del campo a Zapater erróneamente, el equipo local logró el 1-1 justo antes del descanso por medio de Obeng.

Solo si los responsables del área correspondiente del Real Zaragoza ven posibilidades serias de que el recurso prospere en positivo será presentado. Eso se decidirá en las próximas horas. Al margen de esta iniciativa, lógica en estos casos, el malestar y enfado en el seno zaragocista es enorme por lo acontecido en esta decisión arbitral, que pareció muy mediatizada por el ambiente del momento y por la cercanía temporal de la roja que había mostrado a Pulido solo ocho minutos antes.