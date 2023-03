Bebé ya no está con el Real Zaragoza, que cruza los dedos por que vuelva el sábado

Thiago Bebé no estuvo ya en el entrenamiento pos partido del Real Zaragoza este lunes en la Ciudad Deportiva. Y esta sensación, después de que el grupo se haya acostumbrado a la importante presencia del lisboeta desde que llegara cedido por el Rayo Vallecano al final de enero, ha resultado rara y ha generado cierto vértigo. El delantero goleador del equipo, autor del gol en Huesca horas antes, partió a primera hora de la mañana hacia el archipiélago de Cabo Verde, en África, con cuya selección es internacional (es el país de sus ancestros familiares).

Allí ha de jugar dos partidos de clasificación para la Copa de África, ambos contra el combinado de la pequeña nación sudafricana de Eswatini, antigua Swazilandia, pues estas dos semanas próximas son de ventanas FIFA para que se disputen partidos oficiales de selecciones en todo el mundo. Uno será el viernes 24 y el otro el martes 28, ambos envolviendo el partido del Real Zaragoza en La Romareda contra el Albacete (6º clasificado).

De entrada, el club tiene por descontado que Bebé se lo perderá, imposibilitado por su obligación reglamentaria y normativa a jugar antes con la selección de su país que con su club. Como la Segunda División española, por decisión de La Liga desde hace años, es la única liga importante que no para en semanas con estos condicionantes, esta vez el Real Zaragoza es uno de los más perjudicados por el denominado 'virus FIFA', pues pierde a su estrella, a su refuerzo vital en el mercado de invierno, al jugador más desequilibrante dentro de la crisis de juego y resultados que envuelve al equipo de Escribá desde hace tres meses.

Cabe la posibilidad de que, si prosperan las negociaciones del club aragonés con la Federación de Cabo Verde en el sentido pretendido, Bebé pudiera volver el sábado a España y quedar liberado del segundo duelo con su selección en Eswatini, el del martes. Sobre esta opción, en el club zaragozano se cruzan los dedos para que los federativos caboverdianos digan que sí a la solicitud. De momento, a estas horas del lunes 20, no hay resolución al respecto.

Bebé reconoció en rueda de prensa hace cinco días que "en teoría, son dos partidos con mi selección y tendré que estar allí", aunque dejó entrever que va a poner de su parte para que el sueño zaragocista de poder alinearlo el domingo frente al Albacete pueda ser realidad: "Vamos a ver si hay algo que hacer para que pueda estar en el partido contra el Albacete. No puedo garantizar nada. Porque allí también me necesitan, lo mismo que aquí también se me necesita. No me puedo dividir para jugar en los dos sitios a la vez. Vamos a trabajar para poder tener alguna opción de que esté aquí ese día. No se si existe esa posibilidad", añadió.

La solución deberá llegar en las próximas 72 horas, como mucho. Pero, en principio, Escribá trabaja un Real Zaragoza sin Bebé frente a los albaceteños.