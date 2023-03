Cabo Verde deja al Real Zaragoza sin Bebé ante el Albacete... salvo arreglo postrero

Alarma en el Real Zaragoza porque, en principio y salvo giro brusco y positivo en las negociaciones con la Federación de Cabo Verde, Thiago Bebé no podrá jugar el partido ante el Albacete en La Romareda el próximo domingo 26 de marzo. El delantero zaragocista, como es habitual hace tiempo, ha sido convocado por la selección absoluta de ese país africano (archipiélago de histórica ascendencia portuguesa) y, como la Segunda División española no se detiene en las ventanas FIFA en las que se disputan los duelos internacionales de selecciones nacionales, generará esta tremenda extorsión al Real Zaragoza.

"Sí, voy a irme con la selección de Cabo Verde. Me han convocado. Sé que la liga de Segunda no para y lo que esto supone. En teoría, son dos partidos con mi selección y tendré que estar allí", confirmó abiertamente Bebé este miércoles en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Las citas del combinado caboverdiano, ambas de carácter oficial por ser de la fase clasificatoria para la Copa de África, son el viernes día 24 y el martes 28, las dos contra Eswatini (moderna denominación del pequeño país del sur del continente antes llamado Swazilandia y en alguna fase histórica denominado también Nguane en los mapas). Es decir, el choque del Real Zaragoza ante el Albacete tendrá lugar entre una y otra.

El club zaragocista está tratando de liberar a Bebé, total o parcialmente, de esta llamada del país de sus ancestros, para el que juega internacionalmente. Se busca una fórmula para que el extremo esté frente a los albaceteños en un partido que se antoja muy importante para el Real Zaragoza. Y así lo dejó en el aire el propio Bebé.

"Vamos a ver si hay algo que hacer para que pueda estar en el partido contra el Albacete. No puedo garantizar nada. Porque allí también me necesitan, lo mismo que aquí también se me necesita. No me puedo dividir para jugar en los dos sitios a la vez", indicó Bebé al respecto.

Desde la SAD zaragocista se han establecido contactos firmes con la federación caboverdiana. Una opción aún posible, no descartada del todo, sería liberar al jugador de estar presente en el segundo partido de Cabo Verde. Es decir, que viajara a África para disputar el primero y, de inmediato, se volviese a Zaragoza para llegar a tiempo de ser alineado contra el Albacete. "Vamos a trabajar para poder tener alguna opción de que esté aquí ese día. No se si existe esa posibilidad", remató Bebé su exposición.