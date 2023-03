El Villarreal ficha al pichichi del Real Zaragoza alevín

El futuro del Real Zaragoza depende en gran parte de su cantera. Esta solución básica ya fue utilizada para salir de la Segunda División y consolidarse en la élite de Primera por entidades de dimensión semejante al club aragonés, que también pisaron tiempo atrás la categoría de plata, como la Real Sociedad de San Sebastián. Pero el presente del fútbol base zaragocista, esto es, el futuro a medio e incluso corto plazo del primer equipo aragonés, está siendo arrebatado por las canteras de los clubes más poderosos de la Primera División española. El consumado fichaje del máximo goleador del Real Zaragoza infantil, Guillermo López, por el Real Madrid no será la única pérdida de gran magnitud que sufran las categorías inferiores zaragocistas. Erik Peralta, máximo goleador del Real Zaragoza alevín, con 24 goles en 14 partidos, también abandonará la Ciudad Deportiva en julio próximo. Firmará por el Villarreal, club con el que han alcanzado un acuerdo sus padres o tutores legales, pues, al igual que Guillermo López, se trata de futbolistas menores de edad. De esta forma, en un santiamén, el equipo del león rampante se verá privado de dos pichichis de su cantera. Los dos, muy jóvenes, pero, siguiendo un crecimiento lógico, dos futbolistas con marchamo de primer equipo. Muy jóvenes, decía. Guillermo cuenta con apenas 13 añitos, y Erik, menos aún: 11. Sí, dos niños que cursan Segundo de ESO y Sexto de Primaria… Así está el futuro del fútbol. Así está el futuro del Real Zaragoza.

Si Guillermo López, el futbolista de la Ciudad Deportiva que más se asemeja a Iván Azón, llegó al Real Zaragoza hace apenas nueve meses desde el Montecarlo, Erik Peralta saltó al primer club aragonés en verano de 2021 desde los benjamines del Stadium Casablanca. Integra el equipo Alevín A que lidera con autoridad incontestable la Alevín Preferente aragonesa. Con Jorge Giménez como entrenador, hasta el sábado pasado no había encajado ningún gol. Cuentan todos sus encuentros por victorias, con 121 goles a favor, 24 de ellos firmados por Peralta. La trayectoria de este equipo de la generación del 2011 no ha pasado desapercibida en el contexto nacional del fútbol de formación. Ya el curso pasado causaron sensación por su juego. El Barça lanzó sus tentáculos y fichó al centrocampista Aritz Lairado, que había llegado al Real Zaragoza desde el Ebro. Además de estas dos pérdidas sensibles, de Peralta y Lairado, el prometedor defensa Daniel Manzano, captado por la Ciudad Deportiva desde el Valdefierro, también está muy cerca del Real Madrid. Otros jugadores destacados del equipo, como Rubén Olmos, Álvaro López y Adrián Expósito, también están siendo objeto de seguimiento por entidades de Primera División. La prometedora generación 2011 de la Ciudad Deportiva no solo puede verse mermada, sino que corre serio riesgo de ser expoliada.

Desgraciadamente, el Alevín A del Real Zaragoza no significa un caso aislado en los cualificados equipos de la Ciudad Deportiva. Cada año son captados por clubes mucho más poderosos económicamente los mejores valores, los jugadores más brillantes, los futbolistas con condiciones diferenciales. Los equipos que significan el escaparate del club ante las mejores canteras de España, esto es, el Deportivo Aragón y el Real Zaragoza de la División de Honor Juvenil, se verán privados de estos jugadores que tanto los enriquecerían. Si continúan dando la cara, es esencialmente porque sus entrenadores, Emilio Larraz y Javier Garcés, conocen perfectamente las respectivas categorías y saben construir bloques muy competitivos, pese a haber perdido una importante porción de los más brillantes talentos de las últimas generaciones.

Para que la Ciudad Deportiva continúe dando frutos sin parar pese a que todos sus rivales tradicionales cuenten con presupuestos muchísimo más elevados, al estar sostenidos económicamente por clubes de Primera, al Real Zaragoza lo ampara su estructura: Lozano y el equipo que rodea a Lozano, con profesionales entregados en cuerpo y alma a la formación integral del futbolista, como José Luis Arjol, Pedro Suñén o Ángel Espinosa. Ese es el verdadero éxito del Real Zaragoza: haber mantenido su estructura de cantera pese a los rigores económicos inherentes a despeñarse a Segunda División. Nadie o muy poquitos trabajan la base como el club aragonés. Nadie o muy poquitos monta equipos tan competitivos. Porque, plantilla y presupuestos en mano, que el Deportivo Aragón se encuentre a un punto del ‘play off’ de ascenso a Primera RFEF o que el Zaragoza juvenil le dispute la liga al mismísimo Barça, es sencillamente contra natura.

Sus clasificaciones responden básicamente al entrenador que los gestiona y a la capacidad de regeneración de plantillas que todos los años consigue la dirección de la cantera, con Ramón Lozano al frente. Pero, pese a las muy meritorias clasificaciones de su filial y de su primer equipo juvenil, no nos engañemos: gran parte de los mejores talentos, los que por su calidad diferencial más opciones tendrían de saltar en un día no lejano al primer equipo, emigraron y, como vemos con Guillermo López y Erik Peralta, continúan emigrando. Sin pulmón económico ni argumentos legales (argumentos deportivos es otra cosa...) para retenerlos por un club anclado en la Segunda División, con ellos se va el presente de la Ciudad Deportiva, esto es, el futuro del primer equipo del Real Zaragoza.