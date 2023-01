Lluís López: "Me gustaría poder seguir en el Real Zaragoza"

El defensa Lluís López fue este martes el encargado de pronunciar las sensaciones generales del vestuario del Real Zaragoza tras la derrota en Gijón. El futbolista barcelonés, suplente en El Molinón, volverá el próximo domingo frente a la Ponferradina como relevo de Jair Amador, sancionado la próxima jornada. López lamentó el tropiezo contra el Sporting: “El equipo está fastidiado por el resultado, pero a pesar de recibir un gol temprano y la expulsión de Tomás, dimos la cara. El equipo corrió muchísimo y estuvo en el partido en todo momento. Tuvimos nuestras opciones a pesar de estar con uno menos y un gol en contra, que eso hace más difícil que puedas empatar. Pese a ello estuvimos ahí en el partido”, valoró en positivo el futbolista.

Lluís López no quiso profundizar en las decisiones arbitrales que marcaron el paso del partido en Gijón y optó por valorarlas de modo superficial. “Intento no opinar de los árbitros. Los respeto porque intentan hacer su trabajo lo mejor posible. La primera jugada de Tomás (Alarcón) me pilla lejos, pero luego la vi repetida y quizá sí que es cierto que cuando paras la imagen en el contacto es una acción fea, por así decirlo, pero es una jugada en movimiento en la que él no tiene ninguna intención de pisarle en esa zona o hacerle daño. Tendríamos que valorar un poco más eso y no esa imagen parada en el VAR. Son cosas que tenemos que respetar porque se puede equivocar como nos pasa a nosotros. Tenemos que centrarnos en lo nuestro que es lo que podemos controlar”, apuntó.

La derrota vuelve a descolgar al Zaragoza de cualquier aspiración jugosa en la clasificación, comenzando a esbozarse así una segunda vuelta con la meta de los cincuenta puntos como máxima prioridad y referencia. “Ese siempre es el primer objetivo para poder estar tranquilos. Nosotros creo que tenemos que tener ambición. Hemos tenido ya varias oportunidades para meternos arriba, no hemos sido capaces de dar ese salto en esos partidos clave, pero no vamos a dejar de intentarlo para estar lo más arriba posible y no mirar hacia abajo”, comentó el central del Real Zaragoza.

La siguiente página es la Ponferradina. “Igual suena a tópico, pero todos los partidos son importantes. Ahora la Ponferradina es el partido más importante. Frente el Sporting teníamos una buena oportunidad contra un equipo que estaba por debajo de nosotros y podría haber sido un salto de calidad que al final no se dio. El partido del lunes será complicado. Sabemos la importancia que tiene y vamos a darlo todo para conseguir los tres puntos ante nuestra afición”, señaló López, candidato al once. “En todas las oportunidades que tengo intento demostrar que puedo jugar. Estamos a disposición del entrenador, cuando nos da entrada tenemos que hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo y todos tenemos que estar preparados para ello”, afirmó, ante una cita en la que el Zaragoza volverá a sufrir varias bajas. “Desde el inicio de la temporada, el objetivo tanto del anterior entrenador como del actual es mantenernos a todos motivados y enchufados para entrar en cualquier momento. Eso es muy bueno para la plantilla y la competencia, porque así todos aumentamos nuestro rendimiento y aumentan también el del equipo”.

Lluís López observa el partido contra la Ponferradina como una nueva oportunidad para abrir brecha con la zona peligrosa. “Es el partido de esta semana y cobra importancia por la situación actual. Pero el del Villarreal también era importante porque si perdíamos nos quedábamos a uno del descenso. La Segunda División nos vuelve a decir que cada partido es casi una final. Son tres puntos pero te juegas mucho más porque al final dejas a más distancia a los equipos que están abajo o arriba”, indicó. En todo caso, no tira la toalla: “Hay confianza plena en esta plantilla. Estamos entrenando cada día y sabemos lo que nos estamos esforzando. Sabemos que en Segunda la cosa puede cambiar en dos o tres semanas. Ganas tres partidos seguidos y te vuelve a meter arriba y nosotros estamos trabajando para que llegue esa racha, podamos mantener buenos resultados y que de esta manera nos podamos acercar a final de temporada a esos puestos”.

Por último, valoró dos cuestiones particulares, por un lado, su rendimiento en la temporada, y por otro, su continuidad en el Real Zaragoza. Finaliza contrato en junio, pero el Zaragoza puede ejecutar una clausula de renovación para dos temporadas. “Creo que está siendo buena. Las veces que he podido jugar y tener una continuidad me he sentido bien y con mucha confianza por parte del cuerpo técnico y los compañeros. El año pasado sí que fue más complicado en cuanto a regularidad y tener minutos, pero este año estoy satisfecho y contento con el rendimiento que estoy dando”, aseguró. Sobre su renovación, aseveró: “Es una opción que existe. Es posible que se ejecuten esos dos años o es posible que no. Es una opción que tanto el club como yo tendremos que valorar. Yo estoy muy contento aquí, es un club muy grande, histórico y el año y medio que llevo aquí ha sido una experiencia muy gratificante y bonita. Me gustaría poder seguir aquí”, finalizó.