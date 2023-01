Azón: "Estoy para jugar"

Iván Azón está para jugar. Se intuía en los primeros entrenamientos del año y en las palabras de Fran Escribá en su ronda de medios, y ha sido el propio canterano quien ha terminado por confirmarlo este miércoles, a la conclusión del entrenamiento de puertas abiertas celebrado en La Romareda.

“Como dijo el míster, estaba con adherencias, con alguna molestia, pero ya estoy para jugar y ahora es decisión del míster”, ha señalado el delantero, que ya lleva semana y media ejercitándose junto al resto de sus compañeros y apunta al partido del domingo (16.15) frente al Mirandés.

Sería su primera aparición en los últimos tres meses, desde que cayera lesionado contra el Villarreal B en plenas fiestas del Pilar, de ahí que el comienzo de la segunda vuelta de la competición le motive especialmente.

“La recuperación ha ido bien. Tanto Andrés Ubieto (preparador físico) como el cuerpo médico han estado encima mío, y la verdad es que no he podido volver antes. El no poder contar me fastidiaba mucho. Han sido dos lesiones -antes de la rotura fibrilar en el muslo padeció un edema óseo- que prácticamente no me han permitido jugar, y por eso estoy más ilusionado, si cabe, por volver a La Romareda”, ha confesado desde ese mismo escenario, desde una Romareda que se ha llenado de niños arropando al equipo.

“Es una ilusión comenzar el año con tanta gente animándonos. Tenemos ganas de luchar por el objetivo que siempre hemos buscado”, ha completado, antes de referirse al impacto de Fran Escribá en el vestuario.

“Las sensaciones con él están siendo muy buenas. El equipo está consiguiendo resultados y conmigo se está portando de forma fantástica. Solo me ha dado palabras de apoyo”, ha resaltado un Iván Azón que, a priori, también se verá beneficiado por el cambio al esquema 4-4-2 con doble punta.

Sobre esto, el ariete zaragocista ha recordado que los jugadores tienen que “adaptarse al sistema que elige el míster”, y ha terminado lanzando un mensaje a los aficionados sobre el propósito del 2023. “Hasta que sea posible, lucharemos por el objetivo, por esa gente que nos viene a apoyar todos los días”, ha finalizado, sin hacer referencia explícita al ascenso a Primera División.