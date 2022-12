Los mismos jugadores con distinto entrenador

El mejor Zaragoza, en el mejor momento. El cambio de dinámica necesitaba su confirmación, y llegó este sábado. El equipo de Escribá mostró su versión más completa. Todo salió a pedir de boca. Desde el planteamiento inicial, hasta un marcador final que puso de manifiesto la superioridad demostrada durante el encuentro.

El Zaragoza, al fin, tuvo eficacia y supo administrar los tiempos. El crecimiento que se venía percibiendo en anteriores semanas encontró recompensa: la goleada a un rival especial en una noche especial para La Romareda.

Hacía mucho tiempo que no ondeaban las bufandas al viento. Hacía mucho tiempo que el aficionado no marchaba tan feliz del municipal. Hacía mucho tiempo que el zaragocismo no volvía a creer...

Escribá ha demostrado tener un plan en el que confiar. Ha hecho un bloque competitivo (nueve puntos de 15 posibles y ninguna derrota en los encuentros que ha dirigido en liga) y le ha devuelto la confianza a jugadores que hasta hace poco rendían por debajo de lo que lo hacen ahora.

El cambio de sistema al 4-4-2 ha beneficiado a Mollejo y Simeone en la delantera; ha recuperado a Zapater para el doble pivote; y Francho, cuando se mueve por donde se tiene que mover, es un jugador diferencial en un equipo que no anda sobrado de calidad.

De vuelta a su posición natural, el centrocampista canterano fue este sábado el hombre clave del Zaragoza durante el primer tiempo. O lo que es lo mismo: fue el hombre clave de un partido que se decidió en un inicio fulgurante en el que los blanquillos castigaron la incomparecencia del Huesca.

Piernas, corazón y cabeza. Es todo lo que se le puede pedir a un centrocampista. Es todo lo que Francho Serrano expuso en el mejor partido que se le ha visto en lo que llevamos de temporada, en una exhibición de jugador total que resultó fundamental hacia la victoria.

Francho lideró al equipo con el gol y con su despliegue, con la llegada que no tienen los centrocampistas que este sábado quedaron fuera del once titular (Jaume Grau, Manu Molina o Eugeni), en una de las decisiones clave de Escribá.

Otras fueron la introducción de un soberbio Rebollo en el once, a sabiendas de la presión que rodea a Ratón; el asentamiento de la dupla Francés-Jair en el eje de la defensa; y, por supuesto, la contribución de las jugadas a balón parado.

El Zaragoza volvió a marcar en un córner, el del 2-0 de Simeone, y ya suma tres goles de estrategia desde el cambio de entrenador.