Escribá: "Lo mejor todavía está por llegar y por hacer"

Fran Escribá, sujeto a sanción, sigue sin poderse sentar en el banquillo; pero la mano del entrenador a fe que se advierte en este crecido Real Zaragoza. En la banda estuvo Generelo. Escribá, en la pizarra y delante de la alcachofa en la rueda de prensa. Su serena calma parece haberse trasladado al equipo del león, que suma nueve de los 15 puntos con él dirimidos. Escribá subrayó la gran entrada al derbi de su equipo. “Un análisis completo da para mucho. El equipo entró muy bien. Marcar en el primer acercamiento nos dio tranquilidad. Aun así, el equipo siguió buscando un segundo gol. No sufrimos prácticamente nada. El Huesca es un equipo que concede muy pocas ocasiones de gol. Tuvimos una madurez que hay que destacar. Estoy satisfecho con el nivel de esfuerzo”, enumeró antes de sentenciar: “Estamos en el camino, aunque queda mucho por recorrer”.

El técnico también explicó la permuta en la portería. “Lo dije y lo sigo manteniendo: estoy encantado con mis porteros, con los dos que tengo ahora disponibles, porque Cristian no está ahora disponible. Era una semana de tres partidos, era un partido que pensaba que le iba bien a Dani Rebollo. También estoy convencido de que con Álvaro hubiéramos hecho un buen partido. Llama más la atención cuando cambias en la portería. Al que no aguanto es al vago, al que no da todo en el entrenamiento. Conmigo no tienen nada que hacer. No es el caso de Dani o de Álvaro. En Leganés, ya veré qué decido”, desveló.

También alabó el comportamiento de la afición. “Hay muchísimos partidos de Primera División que no tienen ni de lejos el ambiente de este estadio. El sabor, la solera... Es cierto que empezamos bien, pero fue extraordinario el recibimiento, e íbamos 0-0. Antes de que empezara el encuentro, la gente ya estaba con nosotros. La gente ve que este grupo se esfuerza. Juntos somos muchísimo más fuertes. Tenemos una gran afición”, reiteró.

Tras la victoria, Escribá ya pensaba en el siguiente partido. “Hay veces que tienes buenos resultados, pero las sensaciones no son buenas. En este caso, los resultados y las sensaciones van de la mano. Desde el lunes, vamos a pensar en el Leganés, que es muy importante. Sumando siete puntos de nueve, das un salto. Incluso vas a vivir más tranquilo, que es muy importante para el futbolista. Sigamos en esa línea. Pensemos en que lo mejor está por llegar y por hacer”, concluyó.