Fran Escribá: "Mi sanción no va a afectar al equipo"

Fran Escribá aún desconoce si podrá sentarse en el banquillo del Real Zaragoza en El Plantío, a la espera de que prosperen los recursos del club aragonés a la sanción de cuatro partidos heredada de su etapa última en el Elche. Un castigo que pesa sobre la previa de un partido del que el Zaragoza necesita extraer una victoria y los primeros signos claros de que el cambio de entrenador le ha servido para algo. Escribá ha explicado con profundidad narrativa el origen y desarrollo de su sanción. “Esto viene de septiembre del año anterior por un error arbitral muy grave que nos condiciona un partido. Mi respuesta en la rueda de prensa es la que es, pero no más fuerte que la de otros compañeros que han salido indemnes de la situación, con lo que no la acabo de entender. La parte grave es que tarda mucho en resolverse, y luego cuando ya parece que va a haber una propuesta de resolución yo salgo del Elche. Hay una norma extraña que es que si no tienes licencia federativa activa, no te pueden sancionar”, avanzó el preparador valenciano en la rueda de prensa previa al viaje a Burgos de este sábado.

Escriba continuó: “Eso paraliza el expediente y yo intento agilizarlo para poder apelar, para que cuando vaya a firmar por un equipo esto ya esté resuelto, pero me dice que es imposible. Cuando me reúno con el Real Zaragoza una de las primeras cosas que les expuse fue esto, pero me dijeron que me apoyarían en todo como están haciendo. Creemos que es una sanción exagerada e injusta. Hemos presentado recurso y solicitado la suspensión cautelar de la sanción porque creo que es desmedido. Además hay un agravio comparativo con situaciones que se han dado más graves con otros entrenadores y jugadores”, aseguró.

Fran Escribá en la rueda de prensa de este sábado en la Ciudad Deportiva José Miguel Marco

El Zaragoza y su técnico esperan medidas cautelares que lleguen a tiempo para que pueda tomar asiento en el banquillo, si no, será Generelo la referencia técnica en la banda. “Fuimos víctima de un error y ahora puede producirse un doble error porque la víctima puede ser doble víctima al ser penalizada ahora. En una liga profesional como la nuestra estas decisiones tenían que ser más ágiles de lo que están siendo. La parte que me preocupa a mí, es que al equipo todo esto no le va a afectar en nada”, puntualizó.

A continuación, Escribá le metió el bisturí al partido contra el Burgo, un rival de poderosa defensa y espléndidos números en esa faceta. “Los datos llaman la atención. Encajar tan poco llama la atención, y no solo tiene que ver con el portero, que lo está haciendo muy bien, sino del trabajo defensivo del equipo. Tenemos que intentar seguir en la línea del otro día. Nos quedó a todos un poso de decepción porque se empató un partido que debimos ganar bien. Es una lástima no estar hablando aquí de esos tres puntos y de una victoria holgada. Ahora jugamos un equipo que tiene problemas con el gol contra uno que encaja muy poco. Si alguna lectura nos está dejando este Mundial, es que cualquiera puede ganar cualquiera. Y eso nos puede pasar a nosotros, y no porque seamos un equipo inferior del Burgos”, analizó el entrenador.

Escribá deslizó la posibilidad de cambios en la formación. “Es raro que yo repita equipo y además no me gusta dar pistas. Lo tenemos claro a falta de un entrenamiento”, apuntó, antes de explicarse sobre la portería una semana más. “Estoy muy contento con los dos porteros que tenemos disponibles ahora. Tienen un buen nivel, sin una diferencia clara entre ellos. Si debo tomar una decisión con uno y otro, no me pesará. Álvaro sabe que en el gol de la pasada jornada pudo hacer más, pero eso no implica que no esté contento con él. No fue un fallo grave”, desveló.

Su intención es que el equipo mantenga la línea esbozada contra el Málaga. Aventura un Zaragoza con dominio de la pelota en Burgos. “El otro día vimos a un equipo que quería balón. Es lógico que la posesión fuera muy amplia cuando jugamos contra diez, pero el mayor porcentaje fue cuando jugamos contra once. En este partido será diferente, porque al Burgos no le molesta no tener el balón ya que defiende bien sin balón. Tendremos que estar bien colocados por detrás y ordenados, pero generando muchas ocasiones”, señaló, tranquilo y sereno ante la amenaza de caer al descenso: “Yo quiero ganar todos los partidos. No pienso en mirar hacia abajo y qué puede pasar. A estas alturas de la temporada está todo muy ajustado y si miras hacia arriba tampoco hay mucha diferencia. No me preocupa eso de cara al partido en Burgos, ya que quedan muchos puntos en juego todavía”, afirmó Escribá.