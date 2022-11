De su primer gol a sus noches de DJ en El Buscón: así fue el paso de Piqué por Zaragoza

El anuncio de la retirada de Gerard Piqué del fútbol profesional pilló por sorpresa a todos este jueves. El futbolista del FC Barcelona publicó en sus redes sociales un vídeo de poco más de dos minutos duración para hacerlo público. A través de las imágenes, repasa su trayectoria, deja claro que “desde muy pequeño no quería ser futbolista, sino jugador del Barça”, comunica que este sábado será su último partido en el Camp Nou y acaba con toda una declaración de intenciones. "Y ya me conocéis, tarde o temprano, volveré”, afirma mirando al palco. Y es que la idea de Piqué siempre ha sido convertirse en presidente del club azulgrana.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

La noticia está generando un gran número de reacciones, especialmente entre los aficionados culés. Piqué se va, a los 35 años, habiendo conseguido 30 títulos con el FC Barcelona, el club de sus amores y donde se formó como futbolista, que lo recordará como uno de los defensas más importantes de su historia. Al equipo azulgrana llegó en el verano de 2008, de la mano de Josep Guardiola, procedente del Manchester United.

Fue durante su etapa en el club inglés cuando jugó cedido en el Real Zaragoza durante una temporada (2006-07). El central se incorporó al equipo aragonés con 19 años y acabó participando en 28 encuentros oficiales a las órdenes de Víctor Fernández. Ese año marcó su primer gol como profesional. Fue el 24 septiembre de 2006 en el estadio del Madrigal en el partido que enfrentaba al Villarreal con el Real Zaragoza en el partido correspondiente a la cuarta jornada de Primera División. El central, que jugó de titular, anotó su gol en el minuto 90, si bien no pudo evitar la derrota de los aragoneses (3-2).

El propio Piqué ha reconocido en varias ocasiones que la época en la que militó en el club del león fue muy divertida. “En Zaragoza lo pasé muy bien. Tenía dos horas y cuarto en coche a Barcelona y el trayecto de Los Monegros me lo sé de memoria. Había semanas que lo que hacía era dormir durante el día, por la noche me iba a Barcelona, salía de fiesta y, sin dormir, volvía y entrenaba. Era una locura”, señaló el futbolista el pasado mes de abril en una conversación con el ‘youtuber’ Jordi Wild.

Haciendo de DJ y camarero en el Buscón. Gerard Padriqué.pic.twitter.com/Y6zmTXNE01 — Avispa Almogávar RZGZ (@AvispaAlmogavar) March 31, 2022

“Víctor Fernández ya me conocía. Un día no sé qué mentira le dije, que mi novia estaba embarazada… y no tenía ni novia. Víctor me dijo: No tengo por qué no creerte, pero no te creo”, explicó con naturalidad el futbolista, quien llegó incluso a hacer sus pinitos como DJ y camarero en la noche zaragozana. “Encontramos un local, creo que se llamaba El Buscón, que era muy pequeño. Hacía de DJ, ponía copas… estaba en el centro y así pude pasar la segunda parte del año más desapercibido”.

Hace poco más de un año, en el estreno de su canal de Twitch, Piqué compartió una charla con Ibai Llanos en la que reconoció tener “un agradecimiento eterno a Zaragoza". Era un desconocido y fue un año muy bueno. Teníamos un equipazo con Sergio García, Milito, César Sánchez... Lo pasamos genial y fue una experiencia inolvidable”.