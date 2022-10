Hundidos por González Francés

Vaya por delante que el Real Zaragoza no se encuentra instalado en la zona media-baja de la tabla clasificatoria por los árbitros. Unos días dan y otros días quitan. O eso dicen... Sin embargo, el conjunto aragonés sí perdió el pasado viernes en Granada en el campo del mejor equipo de la Segunda División por los árbitros. Sí, por los árbitros: por el árbitro principal, el canario González Francés, y el árbitro VAR, el gallego Pérez Pallas. Le anularon un gol absolutamente legal a Giuliano Simeone. Además, fue perjudicado en tres acciones que tuvieron o pudieron tener incidencia directa en el marcador. Además de estas jugadas concretas, sobre el arbitraje de González Francés gravita una evidencia condenatoria para cualquier colegiado: un árbitro malo se equivoca para los dos equipos, y en este caso solo se equivocó contra el Real Zaragoza. Ergo, a González Francés no cabe calificarlo como malo, sino algo bastante peor...

El atraco perpetrado por Raúl Martín González Francés comenzó en el minuto 17, con un derribo dentro del área del defensor Víctor Díaz sobre Larrazábal. El joven árbitro canario, que ascendió el pasado curso a la categoría de plata desde la antigua Segunda División B, no señaló absolutamente nada. También en la primera mitad, cortó un clarísimo tres para dos favorable al Real Zaragoza, señalando una falta sobre Puche que beneficiaba al equipo infractor, pues se detenía un ataque aragonés. El colmo llegó en la segunda mitad con el gol anulado a Giuliano Simeone. La jugada la inició en la banda Fran Gámez, asistiendo al joven delantero zaragocista, que batió el portal nazarí. González Francés señaló fuera de juego. Posteriormente, la acción fue examinada por el peritaje del VAR. En la pantalla televisiva aparecieron rayas y más rayas, líneas y más líneas. Y en ninguna de ellas se apreció que el delantero del Real Zaragoza ocupara una posición más adelantada que el defensor del Granada, que en todo momento habilitó a Giuliano Simeone. Gol como una casa de grande. Fuera de juego más mentira que un billete de seis euros.

Ciertamente, los árbitros pueden equivocarse. Uno no puede ver lo que existe, pero, es imposible ver lo que nunca existió. Es decir, no se puede pitar fuera de juego de Simeone cuando Simeone no estuvo nunca más adelantado que el último defensa del Granada. Se suele decir que en el campo se puede equivocar uno. Es humano, aunque sigue siendo imposible ver lo que nunca existió, reitero. Lo del VAR tiene más inri si cabe. González Francés vio la jugada en escasos segundos. Pérez Pallas dispuso posteriormente de todos los medios técnicos para analizar la jugada. Y aún así, aniquiló al Real Zaragoza no concediéndole el gol que significaba la igualada. Aún hubo una acción en el tramo final con Lluís López como protagonista en el área andaluza. Por supuesto, no se pitó nada a favor del equipo del león.

Llegados aquí, solo cabe lamentar la mala suerte del Zaragoza. Porque fue mala suerte, ¿no? Que González Francés, además de esa acción, fue el mejor defensor del Granada el pasado viernes está fuera de toda duda. Solo hay que ver el partido en el vídeo. De traca... ¿Y Pérez Pallas? Curiosa historia la de este árbitro VAR también. Vigués de 35 años, con 31 decidió retirarse del verde. ¿El motivo? Sus apellidos aparecían en la lista de descendidos a Segunda B en el ejercicio liguero 18-19. Dejó de pisar la hierba, pero se lo supo montar para pisar la moqueta. De los campos de Segunda a Las Rozas. Al Zaragoza ya lo aniquiló hace dos temporadas ante el Albacete en un penalti de Vigaray tan verdad como el fuera de juego de Simeone. Pionero del neoarbitraje, el pasado viernes demostró su capacidad. Más o menos, como la de González Francés en el campo...